La ingeniería eléctrica y experta del ministerio de Educación de Francia, Christèle Sauder, visitó la provincia para dictar una capacitación destinada a docentes de la modalidad Técnica y Profesional del Consejo Provincial de Educación (CPE).

La actividad se enmarca en las acciones que Neuquén desarrolla en articulación con la corporación Schneider Electric, el INET y el Ministerio de Educación de Francia para la incorporación de tecnología de última generación para la eficiencia energética a los laboratorios escolares de las instituciones provinciales.

En este contexto se desarrolló del 20 al 24 de abril la actividad que incluyó instancias de formación de formadores, además del asesoramiento técnico-pedagógico que la profesional francesa compartió con las y los trabajadores del Centro Regional de Educación Tecnológica (CERET).

En cuanto al encuentro formativo, participaron una docente de la EPET 29 de Centenario, uno de la 25 de Plottier, dos profesores de la EPET 3 ubicada en la capital neuquina, y cuatro del CERET, a quienes se sumó además un docente del aula taller móvil de energías renovables que corresponde a la modalidad de Formación Profesional.

Profesores de la provincia recibieron herramientas para integrar innovaciones tecnológicas en el aula.

El contenido abordado se centró en la Automatización para la Eficiencia Energética, y profundizó en aspectos de las áreas electroneumática y electrohidráulica.

Desde la organización del evento explicaron que el objetivo del mismo fue mejorar la planificación docente y aportar herramientas de enseñanza en automatización. Esto permite introducir innovaciones vinculadas a tecnologías en los procesos de enseñanza; fortalecer el vínculo entre el aula y las demandas reales del sector industrial a partir de la implementación de prácticas profesionalizantes; y proyectar la tarea educativa contando con la posibilidad de que en el mediano plazo se posibilite la incorporación de laboratorios de alta tecnología en la provincia.

Innovaciones tecnológicas en las aulas

Según informaron desde el Gobierno, a partir de estos nuevos saberes, los equipos docentes estarán en mejores condiciones para integrar innovaciones tecnológicas en sus instituciones educativas de pertenencia.

Además, esta acción se articula con otras como la impulsada a través del programa de Crédito Fiscal, y algunas más de próxima concreción vinculadas a la instalación de equipamiento relativo a automatización para la eficiencia energética.

La jornada de apertura contó con la participación del subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy; el director provincial de Tecnología Educativa, Rolando Rodríguez; y la directora general de Innovación y Contenidos Digitales, Paz Sarrasqueta, junto con la referente jurisdiccional de ETP, Jazmín Belossi, quienes recibieron a la capacitadora y dieron la bienvenida a los docentes participantes.

Proyectos de cooperación

La capacitadora Christèle Sauder viene trabajando en la implementación de proyectos de cooperación entre Francia y Argentina; es codirectora del Campus de Cualificaciones y Oficios Franco-Argentino en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), y trabaja en estrecha coordinación con la Fundación Schneider Electric.

La iniciativa se desarrolló bajo el plan de trabajo conjunto que lleva adelante la subsecretaría de Modernización junto con el CERET y la Unidad Ejecutora del Programa 39-INET, priorizando la formación de las y los estudiantes de la provincia, y reafirmando el compromiso con la excelencia de las y los futuros técnicos y profesionales de la región; en pos de profundizar un modelo neuquino que dispone de variados recursos para la gente.