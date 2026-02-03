Con un promedio que supera los 250 estudiantes inscriptos por encuentro, el ministerio de Educación, a través de la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad, desde el 28 de enero lleva adelante los Talleres de Técnicas de Estudio destinados al nivel Secundario. "Una convocatoria sin precedentes", indicaron.

La iniciativa se consolidó como un espacio fundamental de revinculación y fortalecimiento académico para las diferentes regiones de la provincia.

La propuesta, que se desarrolla de manera virtual, logró eliminar las distancias geográficas, uniendo a estudiantes del nivel secundario de las 7 Regiones del territorio neuquino. Desde grandes centros urbanos como Neuquén capital, Plottier, Centenario hasta las localidades más alejadas del interior, como Aluminé, Las Ovejas, Los Miches, Paso Aguerre, Barrancas, Junín de los Andes, Pilo Lil, entre otros.

El programa está diseñado para jóvenes de entre 13 y 18 años con realidades diversas, pero un objetivo común que es avanzar en su formación.

Entre los asistentes se destacan beneficiarios del programa Redistribuir Oportunidades, Becas Gregorio Álvarez, quienes aprovechan estas herramientas para rendir espacios curriculares adeudados de la escuela secundaria. También estudiantes de parajes rurales que, gracias a la modalidad virtual, acceden a acompañamiento y formación de alta calidad pedagógica, y estudiantes que buscan titularizar y completar su ciclo secundario.

La propuesta de talleres virtuales se estructura en cinco ejes: “Cómo estudiar, escribir y organizar ideas” enfocado en la comprensión lectora y la síntesis de contenidos; “Coloquio en verano”, un espacio de debate y expresión oral para preparar exámenes finales; “Matemática con sentido: aprender, comprender y estudiar en matemática”, un abordaje didáctico para derribar mitos sobre las ciencias exactas; “Oratoria: Vos, tomá la Voz”; y “Calendarios digitales para sostener la organización del estudio”.