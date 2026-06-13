La tranquilidad de la noche del jueves 11 de junio en San Martín de los Andes se vio interrumpida por un fenómeno que despertó sorpresa, curiosidad y múltiples interrogantes entre vecinos y turistas. Varias personas que estaban en las inmediaciones del Monumento a Roca, en el acceso a esa localidad cordillerana, observaron un objeto luminoso suspendido en el cielo.

El episodio fue registrado en video y rápidamente comenzó a circular a través de redes sociales y grupos de mensajería. Según relataron quienes presenciaron la escena, la luz permaneció visible durante varios minutos y habría realizado movimientos poco habituales antes de comenzar a perder intensidad hasta desaparecer.

"En un momento estaba girando con las luces y eso no lo pudimos filmar, pero sí cuando empezó a desaparecer", comentaron algunos de los testigos que captaron las imágenes.

Las hipótesis que surgieron tras el avistamiento

Como suele ocurrir ante este tipo de fenómenos, las especulaciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos vecinos consideraron que podría tratarse de un dron, otros descartaron esa posibilidad al señalar que las condiciones meteorológicas no eran favorables y que el objeto pareció desvanecerse de manera repentina.

El video muestra una luz brillante suspendida en el aire, aunque las imágenes no permiten determinar con certeza cuál era su origen ni sus características.

Por el momento, no existe información oficial que explique qué fue exactamente lo que observaron los vecinos durante esa noche.

Una región con antecedentes de relatos similares

El episodio volvió a poner sobre la mesa una temática que periódicamente genera interés en la región cordillerana. A lo largo de los años, habitantes y visitantes de San Martín de los Andes han reportado avistamientos de luces o fenómenos aéreos inusuales en distintos sectores de la localidad y sus alrededores.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no se logró obtener evidencia suficiente para determinar con precisión el origen de los objetos observados.

Mientras tanto, el video continúa circulando entre los usuarios y alimentando el debate sobre qué fue lo que realmente apareció en el cielo cordillerano durante la noche del jueves.