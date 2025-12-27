Un hecho tan inesperado como intrigante volvió a poner a la cordillera neuquina en el centro de la atención. Una vecina del paraje Vilu Mallín logró captar en una fotografía lo que sería un presunto objeto volador no identificado (OVNI), una imagen que rápidamente comenzó a circular entre vecinos y usuarios de redes sociales, alimentando el misterio.

La autora de la fotografía, María Inés Navarrete, relató que la imagen fue tomada cerca del mediodía, mientras realizaba registros habituales del paisaje cordillerano. En ese momento, no advirtió nada fuera de lo común. Sin embargo, al revisar las fotos posteriormente, detectó la presencia de un objeto extraño suspendido en el cielo, que no logró identificar.

En la fotografía se observa un elemento de forma indefinida, aparentemente flotando en el aire, sin rasgos que permitan asociarlo con claridad a una aeronave convencional. La falta de referencias precisas sobre tamaño, altura o desplazamiento alimentó distintas interpretaciones entre quienes analizaron la imagen.

Por el momento, no existe información oficial que explique el fenómeno y tampoco se descarta que se trate de un objeto aéreo común captado desde un ángulo poco habitual o bajo condiciones particulares de luz.

Debate en redes y sorpresa entre los vecinos

La difusión de la imagen provocó un intenso intercambio de opiniones. Mientras algunos usuarios se inclinan por explicaciones técnicas o meteorológicas, otros sostienen que podría tratarse de un fenómeno fuera de lo común. “Lo curioso es que no se veía nada a simple vista”, coincidieron varios vecinos que conocieron el registro fotográfico horas después de la toma.

Vilu Mallín, un escenario que suma misterio

Ubicado en una zona de baja densidad poblacional y fuerte atractivo natural, Vilu Mallín no es ajeno a relatos vinculados a fenómenos inusuales. En distintas oportunidades, vecinos del norte neuquino mencionaron avistamientos o situaciones difíciles de explicar, lo que vuelve a colocar al paraje en el centro de la atención regional.

Por ahora, el presunto OVNI sigue siendo un enigma. La imagen permanece como una postal que despierta curiosidad y deja abiertas todas las hipótesis, mientras el cielo de la cordillera neuquina suma un nuevo capítulo a su historial de misterios.