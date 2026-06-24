El jefe del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, lanzó duras críticas contra el diputado nacional Aníbal Tortoriello, del espacio La Libertad Avanza, a quien acusó de mantener una “doble moral” en su rol político. Según López, el legislador se presenta en Río Negro como “paladín de la ética y la transparencia”, pero en Buenos Aires actúa como “encubridor de la casta centralista”.

El cuestionamiento se originó tras la ausencia de Tortoriello en la sesión de la Cámara de Diputados, donde junto a Lorena Villaverde y Sergio Capozzi se retiraron del recinto, dejando sin quórum la interpelación al vocero presidencial Manuel Adorni. Para López, esa actitud contradice el discurso de honestidad que el diputado sostiene en la provincia.

“Toda esa farsa de la honestidad que declama en territorio rionegrino se termina cuando sus jefes políticos de Capital le ordenan silencio y complicidad”, expresó.

El dirigente señaló que los representantes libertarios “no están para defender los intereses de Río Negro ni para enfrentar los atropellos”, sino para “esconderse en los pasillos del Congreso y tapar los desaguisados del poder central”.

Y concluyó: “Se les nota mucho. Menos pose de mesías y más coherencia con el pueblo que los votó para representarnos, no para ser delegados del ocultamiento porteño. Porque la ciudadanía rionegrina no eligió diputados para que se escondan en los pasillos del Congreso ni para que acaten órdenes de la casta centralista, sino para que defiendan con firmeza los intereses de la provincia. Cada ausencia en el recinto, cada silencio cómplice frente a los atropellos del poder nacional, desnuda la contradicción entre el discurso moralista que exhiben en Río Negro y la práctica política que ejercen en Buenos Aires".