La pelea por el subsidio del gas explotó en Río Negro y promete dejar heridas profundas. El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, cuestionó duramente a los diputados nacionales Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde por acompañar una iniciativa impulsada por el oficialismo nacional que provocará aumentos de entre el 25 y el 35% en las tarifas de gas para las familias patagónicas. El dirigente acusó especialmente al empresario cipoleño de "votar contra los rionegrinos" y de responder primero a Buenos Aires antes que a los intereses de la provincia.

La polémica se encendió después de que avanzara el debate sobre la reducción de los beneficios contemplados dentro del régimen de Zona Fría, un esquema de subsidios que actualmente permite amortiguar el impacto de las boletas de gas en provincias donde las temperaturas extremas convierten a la calefacción en una necesidad vital y no en un lujo.

Cada vez que hay que defender a Río Negro, Tortoriello termina obedeciendo las decisiones que bajan desde Buenos Aires

En ese contexto, López salió al cruce con un discurso cargado de tensión política y apuntó directamente contra Tortoriello, a quien acusó de "darle la espalda a la Patagonia" en uno de los momentos económicos más delicados para miles de hogares.

"Cada vez que hay que defender a Río Negro, Tortoriello termina obedeciendo las decisiones que bajan desde Buenos Aires", lanzó el legislador de JSRN, visiblemente molesto por el acompañamiento de los diputados libertarios y del PRO al proyecto nacional.

Además, el dirigente oficialista advirtió que la modificación del esquema de subsidios podría tener un impacto devastador en los bolsillos de los vecinos del Alto Valle, la Zona Andina y la Región Sur, donde el consumo de gas durante el invierno se dispara por las bajas temperaturas.

Y es que el temor no es menor. Según estimaciones que manejan desde distintos sectores políticos y energéticos, las boletas podrían sufrir incrementos de entre un 25 y un 35%, justo cuando muchas familias todavía no logran recuperarse del impacto de la inflación, los tarifazos y la caída del poder adquisitivo.

"La Patagonia no puede pagar el ajuste de Buenos Aires", remarcaron desde el entorno de Weretilneck, donde consideran que tocar la Zona Fría equivale prácticamente a “castigar” a las provincias del sur.

El invierno acá no da tregua. Hay familias que necesitan calefaccionarse durante gran parte del día y no pueden elegir entre prender la estufa o comer

Mientras tanto, López insistió en que el beneficio no representa un privilegio, sino una compensación histórica para regiones donde las condiciones climáticas obligan a consumir mucho más gas que en el resto del país.

"El invierno acá no da tregua. Hay familias que necesitan calefaccionarse durante gran parte del día y no pueden elegir entre prender la estufa o comer", sostuvo el legislador rionegrino.

Asimismo, el referente de JSRN cuestionó que diputados elegidos por Río Negro hayan respaldado una medida que impactará directamente en los usuarios residenciales. En especial, volvió a cargar contra Tortoriello, empresario cipoleño y referente libertario, al considerar que "terminó defendiendo intereses políticos nacionales antes que a los vecinos de la provincia".

La discusión promete seguir escalando en los próximos días, sobre todo porque el tema del gas toca una fibra extremadamente sensible en la Patagonia. Cada invierno, miles de familias destinan buena parte de sus ingresos para afrontar servicios básicos y cualquier recorte en los subsidios amenaza con convertir las boletas en un verdadero dolor de cabeza.