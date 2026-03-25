Era un vigilador que prestaba funciones en una sucursal bancaria de Cipolletti. Su tarea inicial era sencilla y clara: controlar el ingreso, observar el salón y garantizar la seguridad. Con el tiempo, su rol cambió. Ya no solo cuidaba la puerta, también ayudaba a clientes a operar cajeros automáticos, acompañaba gestiones simples y colaboraba en el funcionamiento diario del banco. Su historia laboral, que parecía rutinaria, terminó convertida en el centro de un fallo judicial.

El trabajador estaba contratado por la firma Seguvip Argentina SRL y cumplía funciones de seguridad privada en el Banco Credicoop. Durante años, su presencia fue parte del paisaje cotidiano de la sucursal. Sin embargo, un día se le impidió el ingreso. La sorpresa se transformó en incertidumbre y luego en reclamo: quería saber qué había pasado con su puesto. La empresa respondió con una propuesta de traslado a Neuquén, pero sin detalles claros sobre horarios, tareas o compensaciones.

El traslado nunca se concretó. La firma alegó que la intervención de la autoridad laboral había suspendido las tareas, pero el tribunal descartó esa explicación: los contratos no se detienen por trámites administrativos. A esa falta de certezas se sumó otro problema: el trabajador denunció que no había cobrado salarios de los meses previos. La empresa no presentó pruebas de esos pagos y ese vacío resultó determinante.

La Cámara Laboral de Cipolletti analizó cada paso de la relación laboral y concluyó que existieron incumplimientos suficientes para que el trabajador se colocara en situación de despido. La falta de pago de haberes y la imposibilidad de retomar tareas en condiciones claras fueron los puntos más relevantes.

El fallo reconoció indemnizaciones y créditos derivados de la relación de trabajo, aunque rechazó otros rubros que no fueron acreditados. La sentencia, de primera instancia, aún puede ser apelada. Pero la historia de aquel vigilador que terminó asistiendo en cajeros quedó plasmada en un expediente que recuerda que detrás de cada contrato hay personas, recorridos y derechos que deben ser respetados.