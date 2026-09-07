Un momento de tensión y pelea entre pasajeros se vivió este domingo a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió desde el Aeropuerto Chapelco, con destino al Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires.

El episodio ocurrió durante el embarque del vuelo 1659, que ya acumulaba una demora cercana a las dos horas. La discusión comenzó cuando algunos pasajeros de las zonas 1 y 4 ingresaron al avión y encontraron ocupados los compartimentos superiores, incluso con mochilas, bolsas y camperas, además de equipaje de mano.

La situación fue subiendo de tono hasta que, según el relato de pasajeros que estaban a bordo al portal Realidad Sanmartinense, un hombre retiró y arrojó desde el compartimento superior la mochila de otro viajero. El propietario del equipaje se levantó para confrontarlo y otros pasajeros, una azafata y finalmente efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intervinieron para evitar que la discusión pasara a mayores.

La falta de espacio para el equipaje desencadenó la discusión

El conflicto se inició mientras los pasajeros terminaban de abordar el avión. Las zonas 1 y 4 fueron las últimas en ingresar y varios viajeros se encontraron con que los compartimentos superiores ya estaban ocupados.

El problema no se limitaba a los tradicionales bolsos tipo carry-on. Según los pasajeros, también había mochilas, bolsas y camperas ocupando espacio destinado al equipaje.

Ante la imposibilidad de guardar sus pertenencias, comenzaron los reclamos dentro de la aeronave. La tensión aumentó mientras la tripulación intentaba ordenar la situación.

En ese contexto ocurrió el episodio que generó mayor preocupación entre los viajeros.

Un pasajero arrojó la mochila de otro viajero

De acuerdo con los testimonios recogidos entre quienes se encontraban en el vuelo, un pasajero tomó la mochila de otro hombre que estaba ubicada en uno de los compartimentos superiores y la arrojó.

El propietario del equipaje reaccionó inmediatamente y se dirigió hacia él para confrontarlo.

“¿Qué hacés, flaco?”, le recriminó, según el relato de los pasajeros.

La discusión rápidamente generó la intervención de otros viajeros, que se levantaron para separar a los protagonistas. También intervino una azafata, mientras el resto de los pasajeros permanecía dentro de la aeronave a la espera de que la situación pudiera ser controlada.

La PSA intervino antes del despegue

Ante la escalada del conflicto, tomó intervención personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que logró contener la situación.

Los efectivos hablaron con el pasajero señalado por su comportamiento y le explicaron la gravedad que podía adquirir una conducta agresiva dentro de una aeronave.

Además, le advirtieron que sería observado durante el vuelo y que, si reiteraba una actitud similar, personal de la PSA podría esperarlo al llegar a Buenos Aires.

Finalmente, el pasajero se levantó y pidió disculpas por lo ocurrido.

El gesto fue recibido con aplausos por algunos de los viajeros que se encontraban en el avión. Sin embargo, otros pasajeros continuaron expresando su enojo por la situación que había generado la discusión y por las demoras acumuladas.

El vuelo 1659 finalmente despegó rumbo a Aeroparque

Luego de aproximadamente diez minutos, la situación quedó controlada y el avión pudo iniciar el viaje hacia Buenos Aires.

El vuelo 1659 de Aerolíneas Argentinas partió desde Chapelco con una demora cercana a las dos horas respecto del horario previsto originalmente.

No se informó que el enfrentamiento hubiera provocado lesiones entre los pasajeros ni que hubiera sido necesario suspender el vuelo.

El episodio quedó así controlado antes del despegue, con la intervención de la tripulación y de la fuerza de seguridad aeroportuaria.

El equipaje de mano, un punto de conflicto cada vez más relevante

Más allá del enfrentamiento puntual, el episodio expone un problema que puede generar conflictos durante el embarque: la disponibilidad limitada de espacio en los compartimentos superiores de una aeronave.

La situación adquiere especial relevancia en Aerolíneas Argentinas porque la compañía modificó durante 2026 su esquema de equipaje para determinadas tarifas. Desde mayo, la tarifa más económica de cabotaje dejó de incluir el tradicional carry-on de hasta 8 kilos y pasó a contemplar un bolso pequeño o mochila de hasta 3 kilos, mientras que el equipaje de mano puede contratarse como adicional.

Ese cambio no explica por sí mismo el episodio ocurrido en el vuelo 1659 ni permite establecer que los pasajeros involucrados hubieran viajado bajo una determinada tarifa. Sin embargo, constituye un contexto relevante para comprender por qué la organización del equipaje de mano se volvió un aspecto cada vez más visible en los vuelos de cabotaje.

Chapelco atraviesa una etapa de fuerte movimiento aéreo

El episodio ocurrió además en una terminal que atraviesa un proceso de ampliación y modernización para acompañar el crecimiento de la actividad aérea y turística de la región.

El Aeropuerto Aviador Carlos Campos, que sirve a San Martín de los Andes y la zona de Chapelco, incorporó nuevos espacios y servicios durante 2026. La terminal incluso puede alcanzar cerca de 70 vuelos regulares por semana durante la temporada de invierno, con operaciones de Aerolíneas Argentinas y JetSMART.

Los números también muestran la magnitud de la actividad. Durante marzo de 2026, Chapelco registró 24.029 pasajeros, mientras que en el primer trimestre del año acumuló alrededor de 92.000 viajeros.

El crecimiento del movimiento convierte a la terminal en un punto estratégico para la conectividad turística de Neuquén y, al mismo tiempo, aumenta la importancia de que los procesos de embarque y organización dentro de las aeronaves se desarrollen con normalidad.

Una demora de dos horas y un conflicto que terminó controlado

El enfrentamiento no impidió finalmente la realización del vuelo. Tras la intervención de la PSA y las disculpas del pasajero involucrado, el avión continuó con el procedimiento de embarque y posteriormente despegó hacia Aeroparque.

Hasta el momento, el episodio quedó circunscripto al interior del avión y fue controlado antes del despegue.

La situación también deja una pregunta abierta sobre los mecanismos utilizados para ordenar el equipaje de mano cuando los compartimentos superiores se encuentran completos y sobre el momento en que debe intervenir la tripulación para evitar que un reclamo entre pasajeros se transforme en una confrontación.