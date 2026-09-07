Cerro Bayo atraviesa las últimas semanas de la temporada de invierno 2026 con condiciones de nieve y clima que, según su director, Santiago Mazza, son las mejores de todo el invierno. Las recientes nevadas y las bajas temperaturas permitieron recuperar el estado de las pistas después de un comienzo de temporada marcado por una menor acumulación de nieve.

El cambio en las condiciones también se refleja en el movimiento turístico. De acuerdo con lo que Mazza declaró al portal Diario Andino, crecieron las reservas para septiembre, aumentó la llegada de visitantes del Alto Valle de Río Negro y Neuquén y se mantiene el crecimiento del turismo brasileño en Villa La Angostura.

La temporada de esquí en Cerro Bayo finalizará el domingo 27 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, el centro continuará recibiendo visitantes peatones, pero ya sin actividad de esquí.

Septiembre llegó con las mejores condiciones para esquiar

“Estamos en el mejor momento de la temporada en cuanto a nieve y clima. Las condiciones son increíbles”, afirmó Mazza al describir el estado actual de Cerro Bayo.

El invierno había comenzado con dificultades debido a la falta de nieve, pero el escenario cambió durante las últimas semanas. Las nuevas precipitaciones y las temperaturas bajas permitieron mejorar la superficie disponible para la práctica de esquí y snowboard.

El centro de esquí cerrará el 27 de septiembre. Foto: Diario Andino.

La situación representa un giro respecto del inicio de la temporada y permite afrontar septiembre con mejores perspectivas para el centro de esquí y para la actividad turística de Villa La Angostura.

Además, las condiciones actuales favorecen un tipo de visitante diferente al de las vacaciones de invierno: quienes pueden organizar una escapada de fin de semana o permanecer varios días en la montaña sin depender exclusivamente del calendario escolar.

Las reservas crecieron y aumentó el turismo del Alto Valle

La mejora de la nieve también comenzó a trasladarse a las reservas.

Mazza señaló que durante las últimas semanas se incrementó la llegada de visitantes procedentes del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, especialmente durante los fines de semana.

Este movimiento resulta relevante para Villa La Angostura porque septiembre suele representar una transición entre el período fuerte de las vacaciones de invierno y el comienzo de la temporada primaveral.

“Con estas condiciones es mucho más amigable venir un fin de semana o pasar una semana de esquí”, explicó el director de Cerro Bayo.

La extensión de la actividad durante septiembre abre así una oportunidad para sostener el movimiento turístico en hoteles, gastronomía, alquileres y otros servicios vinculados con la montaña.

El turismo brasileño dejó de concentrarse solamente en julio

Otro de los cambios que destacó Mazza es la evolución del turismo internacional.

Según explicó, los turistas brasileños históricamente tenían una presencia más concentrada durante julio, pero actualmente también llegan durante agosto y septiembre.

“Antes los turistas brasileños se concentraban principalmente en julio. Ahora también los vemos durante agosto y septiembre, y es un público que sigue creciendo continuamente”, señaló.

El dato adquiere relevancia porque el mercado brasileño se convirtió en uno de los segmentos internacionales de mayor interés para los destinos de nieve de la Patagonia.

En el caso de Villa La Angostura, este comportamiento se suma a la llegada de turistas de otras provincias argentinas y al flujo regional procedente de Neuquén y Río Negro.

La nieve artificial permitió sostener las pistas durante el invierno

La recuperación de las condiciones naturales no fue el único factor que permitió sostener la temporada.

Cerro Bayo incorporó durante este invierno un nuevo sistema de fabricación de nieve artificial, con nuevos cañones que fueron utilizados de manera estratégica en diferentes sectores de la montaña.

El funcionamiento se adaptó a las necesidades de cada etapa de la temporada. Al comienzo del invierno, los equipos se utilizaron principalmente en el área destinada a principiantes.

Luego fueron trasladados hacia otros sectores para reforzar las pistas y, actualmente, se concentran en las zonas bajas, donde la cobertura requiere mayor mantenimiento.

En cambio, en la parte alta de la montaña las condiciones naturales son suficientes para sostener la actividad.

“En la parte alta de la montaña ya no hace falta fabricar nieve, porque las condiciones naturales son muy buenas”, explicó Mazza.

La estrategia permitió contar con una herramienta adicional durante los períodos de menor precipitación y reducir el impacto de un comienzo de invierno irregular.

La nueva silla cuádruple mejoró la circulación

Entre las principales inversiones de Cerro Bayo durante la temporada 2026 también se encuentra la incorporación de una nueva silla cuádruple.

De acuerdo con Mazza, el nuevo medio de elevación permitió agilizar el recorrido desde la cota 1.350 metros hacia sectores superiores de la montaña.

El objetivo fue reducir los tiempos de espera y mejorar la circulación de los esquiadores, una cuestión especialmente importante durante los días de mayor demanda.

La obra forma parte de un conjunto de inversiones que el centro había anunciado antes del inicio de la temporada. La infraestructura se sumó a otras mejoras destinadas a aumentar la capacidad operativa de la montaña.

Más capacidad para principiantes y escuelas de esquí

Otra de las novedades de la temporada fue la incorporación de nuevas Magic Carpets para el área de escuelas de esquí.

Las cintas transportadoras facilitan el desplazamiento de quienes están dando sus primeros pasos y permiten incrementar la capacidad del sector de aprendizaje.

El crecimiento de las actividades para niños y principiantes convierte a este espacio en uno de los sectores estratégicos para el desarrollo de la montaña.

“Era una mejora que buscábamos porque esa zona viene creciendo año tras año”, sostuvo Mazza.

¿Cuándo termina la temporada de esquí en Cerro Bayo?

La temporada de esquí y snowboard en Cerro Bayo finalizará el domingo 27 de septiembre.

La fecha marca el cierre de la actividad para quienes buscan utilizar las pistas con esquís o tablas. A partir de entonces, el centro continuará abierto para visitantes peatones, que podrán acceder a la montaña sin realizar actividades de esquí.

La decisión responde no solamente a la cantidad de nieve disponible, sino también al comportamiento habitual de la demanda.

Según explicó Mazza, aunque pueda permanecer nieve en la montaña después del 27 de septiembre, el interés por la práctica del esquí disminuye considerablemente a medida que avanza la primavera.

El cierre de temporada llega después de un invierno que cambió de rumbo

El panorama actual contrasta con el escenario que Cerro Bayo enfrentaba al comienzo del invierno.

El centro había iniciado la temporada de manera gradual y dependía de nuevas nevadas para ampliar la superficie habilitada.

En agosto, sin embargo, las sucesivas precipitaciones modificaron las condiciones. A fines de ese mes se informaron acumulaciones de 95 centímetros de nieve en la cota 1.810 y 80 centímetros en la cota 1.500, mientras que incluso se mantenía la posibilidad de descender esquiando hasta la base.

Ese cambio permitió extender la actividad hasta septiembre y transformar las expectativas para el tramo final del invierno.

La oportunidad turística de septiembre

El buen estado de la montaña convierte a septiembre en una alternativa para quienes todavía buscan una experiencia de nieve sin viajar durante el período de vacaciones de invierno.

Para los visitantes del Alto Valle, además, Villa La Angostura representa una opción accesible para realizar una escapada de pocos días.

El atractivo no se limita al esquí. La localidad combina la actividad del Cerro Bayo con gastronomía, alojamiento, naturaleza y otras propuestas turísticas, por lo que la permanencia de la nieve también beneficia a actividades que exceden el funcionamiento de las pistas.

La evolución del turismo brasileño suma otro elemento a este escenario. Ya en julio se había detectado un creciente interés de ese mercado por Villa La Angostura y el Cerro Bayo.

Un cierre de temporada con mejores perspectivas

Con las actuales condiciones, Cerro Bayo encara las últimas semanas del invierno 2026 con buena cobertura de nieve, temperaturas favorables y una mayor demanda turística.

El dato más significativo es el cambio producido respecto del inicio de la temporada: las nevadas de las últimas semanas permitieron recuperar la montaña y sostener la actividad durante septiembre.

El próximo hito será el domingo 27 de septiembre, cuando finalizará la temporada de esquí. Hasta entonces, el centro buscará aprovechar las condiciones actuales y el movimiento turístico generado por los visitantes regionales, nacionales e internacionales.

Después comenzará una nueva etapa para Villa La Angostura, con el foco puesto en la transición hacia la primavera y en el balance de una temporada que pasó de la incertidumbre inicial a un cierre con mejores condiciones de nieve.