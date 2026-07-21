La política de control sobre el empleo público volvió a tener una consecuencia concreta en Neuquén. Una mucama del Hospital Dr. Natalio Burd, de Centenario, fue despedida luego de que un sumario administrativo determinara que dejó de asistir a su puesto durante casi un mes sin presentar la documentación exigida para justificar las inasistencias.

La medida quedó oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y se suma a la línea de acciones que impulsa la Provincia para sancionar incumplimientos dentro de la administración pública.

Casi un mes de ausencias sin certificado

La ex agente, identificada como Graciela Beatriz Herrera, se desempeñaba como mucama de planta permanente en el hospital de Centenario.

De acuerdo con la investigación administrativa, acumuló ausencias injustificadas entre el 6 y el 30 de septiembre de 2023, sin cargar certificado médico en la plataforma "Mis Licencias" ni presentar otra documentación que respaldara esos días fuera del trabajo.

El expediente indica que la dirección del hospital y el área de Recursos Humanos aportaron la documentación que permitió acreditar las inasistencias.

A partir de esos elementos, el sumario concluyó que existió abandono de cargo y recomendó la sanción de cesantía.

Qué dijo el sumario

Durante la investigación también quedó asentado que la trabajadora había contado con licencia gremial hasta el 5 de noviembre de 2023 y, meses después, con una licencia por enfermedad entre el 14 y el 22 de diciembre de ese año.

Sin embargo, esas autorizaciones no correspondían al período analizado en el expediente.

El decreto recuerda que el personal de la administración pública tiene la obligación de asistir a su lugar de trabajo y justificar cualquier ausencia conforme a las normas vigentes.

Además, sostiene que la conducta de la ex empleada "resultó sumamente perjudicial para la organización, ya que su ausencia continuada afectó de manera directa la operatividad y el cumplimiento de las responsabilidades asignadas".

También advierte que "situaciones como la descripta no deben ser toleradas", porque perjudican tanto al servicio de salud como al personal que cumple regularmente con sus tareas.

La investigación no terminó

La cesantía no es el único frente abierto para la ex trabajadora.

El Gobierno provincial activó un proceso para determinar si durante esos días de ausencias injustificadas percibió salarios.

Si la auditoría confirma que cobró por jornadas en las que no prestó servicios, la Provincia iniciará el recupero de esos fondos y, de corresponder, avanzará con acciones judiciales por el presunto perjuicio ocasionado a la administración pública.

Una política de control sobre el empleo público

La decisión forma parte de la estrategia que la gestión provincial viene aplicando para revisar casos de incumplimientos dentro del Estado y aplicar las sanciones previstas por la normativa cuando los sumarios reúnen las pruebas necesarias.

En este caso, la investigación administrativa concluyó que existían elementos suficientes para disponer la cesantía de la empleada y avanzar, además, con el análisis sobre un eventual cobro indebido de fondos públicos.