Familias de Cutral Co y Plaza Huincul recibieron las escrituras que esperaron durante años

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves en Cutral Co una nueva entrega de escrituras y regularización de títulos de propiedad, que benefició en este caso a 21 familias de esa localidad y de Plaza Huincul.

El acto administrativo y la gestión territorial forman parte de los lineamientos del programa provincial Neuquén Habita, una política pública que contempla la ejecución en dos años de un plan integral de más de 20.000 soluciones habitacionales en todo el territorio neuquino. La entrega se desarrolló a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), dependientes del Ministerio de Infraestructura.

Las familias beneficiadas pertenecen a diversos planes habitacionales históricos de la comarca, tales como el Consorcio 500 Departamentos Alborada, Aeroparque, Barrio Padre José María Brentana, 76 Mudon y Barrio Daniel Sáez en Cutral Co; así como los planes de 104 Viviendas Barrio Suyai, 262 Viviendas Fonavi, 16 Viviendas y 158 Casas del Barrio Centenario en Plaza Huincul, entre otros sectores.

Durante la jornada, las autoridades provinciales hicieron especial hincapié en la consolidación del “círculo virtuoso del hábitat” que promueve el Estado neuquino. Este esquema solidario determina que el cumplimiento en el pago de las cuotas por parte de las familias que ya tienen garantizado su hogar permite recuperar y fortalecer el Fondo Neuquino para la Vivienda.

De esta manera, esos recursos se reinvierten de forma directa para financiar nuevos proyectos destinados a los miles de neuquinos que aún esperan por su solución habitacional en cada rincón de la provincia.

La obtención del título de propiedad no representa únicamente el cierre de una etapa de esfuerzo familiar, sino que funciona como una llave de acceso a nuevas oportunidades de crecimiento. Al contar con la escritura de sus hogares, los adjudicatarios quedan formalmente habilitados para inscribirse en la nueva línea de créditos hipotecarios que implementa la provincia para ampliación, refacción y mejora de viviendas. Este programa de financiamiento no bancario ya cuenta con un gran impacto en el territorio, registrando más de 2.600 inscriptos a nivel provincial.

A partir de la digitalización de los expedientes y la implementación de la Oficina Virtual del IPVU-ADUS, los vecinos de toda la provincia pueden iniciar sus gestiones de manera online, sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales o a las delegaciones del interior.

Quienes se encuentren en condiciones de solicitar la escrituración deberán ingresar a la Oficina Virtual del IPVU-ADUS, generar un ticket de regularización habitacional solicitando el expediente de cancelación y seguir los pasos indicados, donde se les informará la documentación necesaria para completar el trámite. Una vez iniciado, el expediente atraviesa las distintas áreas técnicas y administrativas hasta llegar a la resolución final de escrituración.

El acto de entrega de las escrituras



El ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares destacó que “la entrega es consecuencia de una decisión que cada familia tomó, que es honrar el compromiso de poder, mes a mes, pagar la cuota respectiva para poder llegar así a la cancelación de la vivienda y tener ahora la oportunidad de contar con la escritura”.

Tobares convocó a las familias que recibieron viviendas en la provincia a tener “una actitud solidaria” y destacó que el pago de las mismas beneficia a “otros neuquinos y neuquinas que están anotados esperando tener una oportunidad de poder acceder a un terreno o una vivienda”.

“Necesariamente tenemos que trabajar en este mensaje de ser solidarios, de darnos cuenta de que hay generaciones futuras que hoy en día también necesitan tener esta previsibilidad”, expresó e informó que “en lo que llevamos de gestión, el Fondo Neuquino para la Vivienda tiene una tasa de recupero de más de un 125%”.

“Casi 60.000 viviendas se entregaron en los últimos años en la provincia, de las cuales un porcentaje muy bajo -que no supera las 6.000- regularizaron esos pagos y parte de ellos son los que están aquí hoy recibiendo la escritura”, detalló Tobares y añadió que “los neuquinos tenemos que ser un equipo que defienda los intereses de los neuquinos”.

Destacó la importancia de las líneas de créditos hipotecarios que el gobierno neuquino puso a disposición y aseguró que “son decisiones políticas que no están ocurriendo en el resto de nuestro país”. “Trabajando en equipo, los neuquinos lo estamos logrando”, finalizó.

La secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio sostuvo que la escritura “no solo viene a complementar un círculo que tiene que ver con la solución habitacional, sino que también es un acto de gobierno que les da a cada una de las familias su respaldo jurídico, una garantía que les permite proyectar el futuro”.

Participaron del acto los intendentes de la Comarca y funcionarios provinciales.

Dijo que las familias “durante muchísimo tiempo y con mucho esfuerzo, trabajaron para poder pagar su vivienda”. “La culminación del acto de pago de la vivienda con la escritura, nos parece que es un hecho digno de poner en valor y trabajar de manera mancomunada”, añadió.

Servidio destacó que, a partir del programa Neuquén Habita, se trabaja conjuntamente con los intendentes, entidades intermedias y otras instituciones “para poder llegar a más soluciones habitacionales”. “Estos hechos nos permiten poner en valor la política habitacional, ayudarlos y acompañarlos desde el Estado provincial en la proyección a futuro de su vivienda”, dijo la secretaria.

Además, remarcó que desde el gobierno provincial “hemos lanzado los créditos hipotecarios, que vienen a acompañar ese proceso del mejoramiento habitacional, en algunos casos de la solución y, en otros, de la ampliación”.

“Seguramente hay muchas familias que hoy se llevan su escritura y van a necesitar hacer una ampliación, una remodelación o una mejora de su vivienda. Esta escritura también viene a contribuir a ese círculo virtuoso de la mejora en la calidad de vida de las familias neuquinas”, manifestó.

Detalló que, en conjunto con los intendentes, se está desarrollando un plan de 150 viviendas en Cutral Co y otro de 116 en Plaza Huincul. “También estamos trabajando en las regularizaciones dominiales, que necesitamos para luego llegar a la escritura”, agregó.

“Todo lo que se trabaja en términos de recupero y de entrega de créditos va al Fondo Neuquino para la Vivienda”, señaló Servidio y explicó que se trata de una iniciativa del gobierno provincial que se trabajó en la Legislatura “con todas las fuerzas políticas para no solo garantizar el desarrollo de soluciones habitacionales hoy, sino poder trabajar en la planificación de la solución habitacional a futuro”.

“El Fondo Neuquino para la Vivienda nos permite planificar en función de las necesidades. Quien hoy paga su vivienda o se acoge a las moratorias que estamos desarrollando, permite que familias futuras puedan también pensar en la solución habitacional acompañadas por el Estado”, concluyó.

Por su parte, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco indicó que la escritura permite a las familias “estar más tranquilos, acceder a créditos y a tener la consolidación de nuestra vivienda y de nuestro bienestar”.

“Venimos trabajando también en la regularización de tierras con el gobierno provincial, estamos trabajando en la ampliación del ejido y también hemos firmado estos 150 mejoramientos de viviendas, donde vamos a trabajar para financiarlos en conjunto”, señaló y aseveró que “esto es trabajar para el desarrollo de las comunidades y para la familia”.

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza afirmó que “es un hecho muy relevante y sumamente importante para todas las familias de Plaza Huincul y de Cutral Co que hoy van a tener, después de décadas, su escritura”.

“Habla a las claras de la ocupación y preocupación del gobierno provincial y los gobiernos municipales, que han tomado la iniciativa por las necesidades habitacionales, no solamente de escrituras, sino también de terrenos, amanzanamientos y todo lo que se está trabajando en conjunto con el gobierno provincial”, expresó Larraza.

También estuvieron presentes en el acto el delegado de la Región de la Comarca, Rubén García y la directora general de Escrituras, Marina Esteves, entre otros.



