Para diez familias neuquinas, el futuro empezó a tomar forma este martes con la apertura de sobres para una obra que no solo contempla nuevas viviendas, sino también un cambio profundo en el lugar donde desarrollarán su vida cotidiana.

El gobierno de Neuquén avanzó con la licitación para construir 10 unidades habitacionales en el barrio Melipal, un proyecto que permitirá reubicar a familias que actualmente viven en sectores donde las condiciones habitacionales son complejas y donde también resulta difícil avanzar con obras de infraestructura y servicios esenciales.

La iniciativa forma parte del proceso de integración socio-urbana que la Provincia lleva adelante en los sectores Pacífica, Juvenil y El Morro de la capital.

Un nuevo comienzo para diez familias

La obra contempla la construcción de cuatro dúplex de dos dormitorios y seis dúplex de tres dormitorios en un predio ubicado en la intersección de Tchaikovsky y Lago Cardiel.

Las viviendas fueron diseñadas con criterios de crecimiento progresivo, una característica que permitirá adaptarlas a las necesidades futuras de cada grupo familiar.

Detrás de los planos, los metros cuadrados y las licitaciones hay una realidad concreta: familias que hoy viven en espacios con limitaciones importantes y que podrán trasladarse a un entorno preparado para acceder a servicios básicos y mejores condiciones habitacionales.

No será solo una casa

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que las viviendas llegarán acompañadas por infraestructura.

La licitación incluye la ejecución de redes de agua potable, cloacas, energía eléctrica, gas natural y obras peatonales para garantizar que las familias cuenten con servicios desde el primer día.

La diferencia es significativa porque el proyecto no se limita a construir casas, sino que busca generar las condiciones necesarias para que el sector funcione de manera integrada al resto de la ciudad.

El primer paso de una transformación más grande

La construcción de estas diez viviendas representa apenas una primera etapa de un plan más amplio para los sectores Pacífica, Juvenil y El Morro.

Después se prevé avanzar con nuevas obras vinculadas a infraestructura urbana, mitigación hídrica, red pluvial, pavimentación y sendas peatonales.

El objetivo es intervenir de manera integral en zonas que durante años acumularon necesidades vinculadas al acceso a servicios y al desarrollo urbano.

Una inversión millonaria con plazo definido

La obra cuenta con un presupuesto oficial superior a los 3.336 millones de pesos y un plazo de ejecución de 12 meses.

El financiamiento será aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y permitirá ejecutar tanto las viviendas como las obras complementarias previstas para el sector.

La apertura de sobres marca ahora el inicio de una etapa clave para avanzar con la adjudicación y posterior construcción.

Más que ladrillos

La iniciativa forma parte de una estrategia provincial que combina vivienda, infraestructura y urbanización en distintos puntos del territorio neuquino.

En este caso, la intervención permitirá liberar sectores donde actualmente resulta complejo ejecutar obras esenciales, mientras que las familias beneficiadas podrán trasladarse a un espacio preparado para acompañar su crecimiento y el de las futuras generaciones.

Con la licitación ya en marcha, el proyecto comenzó a recorrer el último tramo administrativo antes de convertirse en una obra visible. Y para diez familias, eso significa que la posibilidad de mudarse a una vivienda nueva dejó de ser una promesa para convertirse en un plan concreto.

Cómo anotarse para futuras viviendas

Aunque estas diez viviendas forman parte de un proceso específico de reubicación de familias de los sectores Pacífica, Juvenil y El Morro, la Provincia recordó que las personas interesadas en acceder a futuros programas habitacionales pueden inscribirse en el Registro Único Provincial de Vivienda.

Registro Único Provincial de Vivienda (RU.PRO.VI):

RU.PRO.VI - Inscripción online

A través de ese sistema se centralizan las postulaciones para los distintos planes habitacionales que se desarrollan en el territorio neuquino.

Mientras avanza el proceso licitatorio para estas diez viviendas, la Provincia mantiene abierto el Registro Único Provincial de Vivienda, una herramienta que busca ordenar y transparentar el acceso a futuras soluciones habitacionales en Neuquén.