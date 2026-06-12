El gobernador Rolando Figueroa encabezó este viernes la entrega de 30 escrituras a vecinos de Junín de los Andes, en un acto que se desarrolló en el marco del programa provincial Neuquén Habita. La iniciativa busca fortalecer el acceso a la vivienda y avanzar en la regularización dominial de miles de familias en toda la provincia. La entrega representa un avance esperado durante años por muchos beneficiarios, que ahora cuentan con la documentación definitiva de sus propiedades. Desde el Gobierno provincial destacaron que la escritura no solo brinda seguridad jurídica, sino que también abre la posibilidad de acceder a nuevas herramientas de financiamiento.

Créditos para ampliar, refaccionar o mejorar viviendas

Durante el acto, Figueroa remarcó que los nuevos propietarios podrán acceder a líneas de crédito hipotecario impulsadas por la Provincia para realizar ampliaciones, mejoras o refacciones en sus hogares.

"A partir de hoy y con la escritura, todos ustedes van a poder solicitar para la ampliación que deseen", señaló el mandatario ante las familias beneficiarias.

El gobernador explicó que se trata de préstamos no bancarios con garantía hipotecaria, pensados para acompañar el crecimiento de las familias neuquinas y mejorar la calidad habitacional en distintas localidades del interior.

Además, insistió en la importancia del cumplimiento de los pagos para sostener el sistema. "Es importante que todos paguemos, así le damos la oportunidad a otra persona", sostuvo.

Neuquén Habita: un plan de 20.000 soluciones habitacionales

La entrega forma parte de Neuquén Habita, el plan habitacional más ambicioso impulsado por la actual gestión provincial. El programa contempla 20.000 soluciones habitacionales con una inversión estimada en 450 millones de dólares y articula acciones con municipios, organismos públicos e instituciones intermedias.

La propuesta incluye:

Construcción de viviendas.

Desarrollo de lotes con servicios.

Mensuras.

Regularización dominial.

Entrega de escrituras.

Obras de infraestructura básica.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el objetivo es llegar con soluciones concretas a todas las regiones de Neuquén, desde el Alto Valle hasta la cordillera y el norte neuquino.

30 familias de Junín de los Andes recibieron sus escrituras en el marco del plan provincial Neuquén Habita - Foto: Neuquén Informa

Más viviendas para Junín de los Andes

Figueroa recordó que recientemente se entregaron 50 viviendas en Junín de los Andes y confirmó que otras 50 se encuentran en ejecución.

"Tenemos 50 viviendas ya entregadas, estamos haciendo otras 50 y también tenemos estos préstamos que queremos que sean muy accesibles", expresó.

En la misma línea, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, señaló que muchas familias esperaron entre 20 y 30 años para obtener sus escrituras y destacó que la regularización fue posible gracias a una planificación sostenida y una decisión política de avanzar con los trámites pendientes.

La funcionaria también adelantó que las próximas 50 viviendas previstas para la localidad serán entregadas cuando las condiciones climáticas permitan finalizar las obras.

Proyectan un hogar para adultos mayores

Otro de los anuncios realizados durante la jornada estuvo relacionado con la posibilidad de construir un hogar destinado a adultos mayores en Junín de los Andes.

Para ello, el gobernador solicitó al Concejo Deliberante la disponibilidad de un terreno que permita avanzar con el proyecto, similar a otros que ya se encuentran en desarrollo en diferentes puntos de la provincia.

Según explicó, estos espacios incluyen departamentos individuales, áreas recreativas, huertas y sectores adaptados para actividades físicas y de integración social.

El respaldo del municipio

El intendente Luis Madueño acompañó la actividad y destacó la importancia de la entrega para los vecinos de la localidad. El jefe comunal subrayó que muchas familias aguardaban desde hacía años la documentación definitiva de sus viviendas y consideró que la medida refleja una nueva forma de gestión basada en el contacto directo con los ciudadanos y la resolución de demandas históricas.

La entrega de escrituras se suma a las políticas habitacionales que el Gobierno provincial viene desarrollando en distintas localidades de Neuquén, con especial foco en el acceso a la vivienda, la regularización de tierras y la ampliación de oportunidades para familias del interior.