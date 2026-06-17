A más de tres meses de la primera denuncia pública hacia el profesor de Unión Vecinal, D.E.M, tanto por estafas como por abusos a menores, las familias que han sido víctimas de delitos económicos están pidiendo que la causa avance para evitar llegar a la instancia de embargo.

En diálogo con Mejor Informado, Marisa, esposa de uno de los padres del Club que fue estafado por el ex profesor y abogado, relató los meses de estrés y sufrimiento que está atravesando su familia por el perjuicio económico.

Su caso fue uno de los primeros en hacerse público y en aquel momento su esposo relató a los medios que el ex profesor de su hijo sacó créditos de 160 millones de pesos a su nombre. Hoy viven con esa deuda, la cual no están pudiendo pagar y está afectando a toda su familia en distintos aspectos.

"El modus operandi fue casi idéntico con todos: nos pedía el "favor" de abrir una cuenta bancaria a nuestro nombre, inventando que tenía "impedimentos fiscales" o problemas impositivos pasajeros y que necesitaba cobrar una supuesta actuación judicial o laboral. Confiados en su palabra y con ganas de darle una mano a un conocido, accedimos", relatan las familias víctimas en una nota difundida.

Actualmente, cinco familias querellantes que están asesoradas por el mismo Estudio Jurídico exigen que esta causa por estafas avance ya que no están obteniendo respuestas. A pesar de que presentaron toda la evidencia que tenían, la fiscalía estaría esperando reunir toda la información de los bancos para luego poder hacer la formulación de cargos.

Por otro lado, la otra causa por grooming y abusos sexuales continúa con Cámaras Gesell a los menores afectados, ya que siguen apareciendo víctimas y son 54 elementos de prueba digital, donde hay al menos 431 imágenes de contenido pornográfico, que no terminaron de ser analizados.

El desesperado pedido frente a la deuda

Marisa aprovechó a denunciar también que tanto ella como su hijo, menor de edad, están recibiendo mensajes intimidatorios, amenazándolos en caso de que no paguen.

Según su relato, son al menos 18 las familias afectadas, las cuales han ido presentando la información que pidieron en sus bancos. Las víctimas están exigiendo desesperadamente que se haga la formulación de cargos para evitar los embargos y que de esa forma la causa comience a destrabarse.

"Nuestros abogados ya han realizado presentaciones ante la Fiscalía de Delitos Económicos y, luego de varios meses, estamos aún a la espera de que se requiera por parte de ese organismo la audiencia de formulación de cargos. Necesitamos que esto sea de forma inmediata, puesto que el transcurrir del tiempo complica nuestra situación ante el VERAZ por deudas que no contrajimos", solicitan en la nota.

La relación con el estafador

En cuanto al método, Marisa comentó que conocieron a D.E.M en 2024, cuando era profesor de su hijo, y que desde entonces él fue creando un vínculo cercano con todas las familias, a las cuales luego estafó.

"No era un desconocido para nosotros; era alguien de nuestro entorno cercano. Con algunos compartía el plantel técnico de fútbol de nuestros hijos, con otros compartía la vida social en el Club Unión Vecinal, y a otros nos atendió en su propio estudio jurídico buscando asesoramiento legal, abusando de su condición de profesional del derecho", explican los damnificados.

En total, se calcula que la estafa supera los 430 millones de pesos, por lo cual gran cantidad de personas atraviesan problemas económicos, psicológicos y físicos, debido a la deuda. "Tememos la posibilidad de embargos y somos señalados por el sistema financiero como morosos crónicos, recibiendo intimaciones constantes por parte de entidades financieras y bancos que aprovechan maniobras defraudatorias con la amenaza de iniciar acciones legales en nuestra contra."

Las víctimas destacan que además de buscar justicia y rapidez para limpiar sus nombres, también quieren alertar a la comunidad sobre esta persona y estas maniobras de estafa.