El gobierno de Neuquén informó que el cobro de cuotas de viviendas creció un 125%, un dato que impacta de manera directa en el fortalecimiento del Fondo Neuquino para la Vivienda. La mejora en la recaudación se vincula con la nueva estrategia aplicada sobre el recupero del IPVU durante el último año.

La política oficial fue diseñada para distinguir entre las familias con capacidad de pago y aquellas que requieren acompañamiento social. Bajo ese criterio, la Provincia avanzó en la segmentación de 30.600 casos, con esquemas flexibles para sectores medios y respuestas específicas para situaciones de mayor vulnerabilidad.

De acuerdo con la información difundida, el programa de regularización fue impulsado tras la aprobación de la ley 3467, que dio marco a la creación de una herramienta financiera destinada a sostener nuevas políticas habitacionales. La iniciativa apunta a generar un sistema más ordenado y con mayor capacidad de respuesta.

En ese contexto, ya fueron acompañadas 24.700 familias a través de distintos abordajes sociales, mientras que la formalización de la tenencia avanzó con la entrega de más de 1.000 escrituras. A esto se suma el trabajo de mensura sobre otras 6.000 viviendas, como parte de un proceso de consolidación legal de la propiedad.

La política habitacional provincial también incluye el plan Neuquén Habita, presentado a fines de 2025. El programa prevé 20.000 soluciones en dos años y abarca desde nuevas viviendas hasta lotes con servicios, infraestructura y complejos destinados a adultos mayores, con una inversión estimada de 450 millones de dólares.

Para quienes buscan acceder a una vivienda, el gobierno recordó la vigencia del RUPROVI, el registro oficial que centraliza la demanda. La inscripción se realiza de manera digital y permite actualizar datos, evitar trámites duplicados y ordenar el acceso a los diferentes programas habitacionales de la Provincia.