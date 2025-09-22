El IPVU construirá 110 viviendas para vecinos en extrema vulnerabilidad

La provincia construirá 110 viviendas pensadas para personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad, y ya están inscriptas en el Registro Único de la Vivienda y el Hábitat (Ruprovi), ya sea porque se anotaron espontáneamente o fueron detectadas por autoridades del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

“El mismo sistema distingue esos casos de necesidad extrema, aunque también nosotros individualizamos situaciones específicas más allá de los que están en el Ruprovi, y hacemos una visita social, en conjunto con otros organismos de Estado” aseguró Martín Villian, el director del IPV, en diálogo con La Primera Mañana, que se emite por AM550.

Construcciones que se pondrán en marcha

Sobre las viviendas que se levantarán, aseguró que las primeras 45 comenzarán a construirse en los próximos 15 días. “Arrancaremos en sectores ya urbanizados, como los barrios Las flores, Almafuerte, San Antonio, El trébol, etc. Para las próximas, sin embargo, iremos identificando tierras disponibles para avanzar” aseguró el funcionario.

Mirá la nota completa: