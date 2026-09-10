Neuquén se prepara para vivir su XIII Feria Internacional del Libro a partir de este viernes 11 de septiembre hasta el 20, en el espacio del Museo Nacional de Bellas Artes. Además de su auditorio principal, el lugar contará con distintas carpas temáticas donde se podrá asistir a charlas y recorrer los stands.

La feria se desarrollará bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”. La entrada es libre y gratuita y los horarios son: de lunes a viernes, de 9 a 12 h y de 14 a 22 h. Sábados y domingos, de 14 a 22 h.

Confirmaron su participación 150 librerías, editores y expositores, cuya propuesta estará representada en 95 stands con una amplia oferta de sellos editoriales, publicaciones independientes y producciones de distintos puntos del país.

Fotos Móvil 24/7.

A esto se sumaron 200 propuestas culturales, entre talleres, charlas, presentaciones de libros, actividades para las infancias, espacios de formación y experiencias vinculadas con la promoción de la lectura y la escritura.

Las propuestas se desarrollarán en tres auditorios en simultáneo, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, que ampliarán los espacios destinados a encuentros con escritores, espectáculos, exposiciones y actividades culturales.

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Cómo es la organización del lugar: auditorios y servicios básicos

En cuanto a la distribución de los espacios, la Feria ya anunció cómo estará organizado todo el previo para que los visitantes puedan anticiparse y no perderse en el lugar.

Habrá cinco ingresos al predio, por calle Independencia y Mitre. Por allí se podrá acceder tanto al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), al espacio Rayuela, al espacio Jarillal, al auditorio María Elena Walsh y al Auditorio Marcelo Berbel, al cual se accede a través de la confitería del museo.

También al auditorio Irma Cuña y la Casita de Borges, a los cuales se ingresa por el espacio Jarillal.

Todo el predio además cuenta con baños, salas de primeros auxilios, escenario, patio gastronómico, guardabolsos, confitería y la muestra APDH. También hay un espacio de Dinosaurios para aprender sobre la paleontología en la zona.

Por último, previo al primer día, la Feria recordó que no se puede ingresar al auditorio Marcelo Berbel con algunos elementos. Por lo que, en caso de ir con bebidas, mate, mochilas, comidas y carritos de bebé hay un guardabolso para dejar las pertenencias.