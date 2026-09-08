“La fortaleza está en ofrecer una programación plural”: crece la expectativa por la Feria Internacional del Libro de Neuquén

A poco más de un mes de su apertura, la Feria Internacional del Libro de Neuquén "Marcelo Martín Berbel" comienza a generar una fuerte expectativa luego de cerrar su convocatoria con cifras históricas. Más de 600 postulaciones de escritores, editoriales, librerías, expositores y hacedores culturales confirmaron el creciente interés por formar parte de uno de los eventos culturales más importantes de la Patagonia.

La edición 2026 se realizará del 11 al 20 de septiembre bajo el lema "Libros que transforman, una ciudad en movimiento" y volverá a convertir el centro neuquino en un gran corredor cultural, con presentaciones de libros, talleres, espectáculos y actividades para todas las edades. La convocatoria reunió a 250 autores provenientes de Neuquén, otras provincias argentinas e incluso de Chile, además de 150 librerías, editoriales y expositores que instalarán sus estands.

“La Feria sigue creciendo”, destacó María Pasqualini tras el cierre de la convocatoria con más de 600 postulaciones.

"La respuesta demuestra que la Feria sigue creciendo y que ya es una marca registrada cultural de la ciudad, reconocida no solamente en Neuquén y en la región, sino también en todo el país", destacó la jefa de Gabinete del municipio, María Pasqualini. La funcionaria remarcó que el nivel de participación refleja el lugar que el evento logró consolidar dentro del calendario cultural argentino.

El entusiasmo también se refleja en la programación, que incluirá cerca de 200 propuestas culturales entre charlas, presentaciones, talleres, actividades para las infancias y espacios de formación.

"La cantidad y la calidad de las iniciativas superaron nuestras expectativas. Hay una comunidad artística, editorial y literaria que espera la Feria, que trabaja durante meses para presentar sus proyectos y que considera a Neuquén un lugar central para mostrar sus producciones", afirmó Pasqualini.

La organización también apuesta a repetir la masiva convocatoria de público alcanzada el año pasado, cuando más de 250 mil personas recorrieron el predio durante los diez días del evento. Familias, estudiantes, docentes y lectores de distintos puntos de la región participaron de una propuesta que ya trasciende la venta de libros y se consolida como un espacio de encuentro cultural.

La edición 2025 reunió a más de 250 mil visitantes durante diez jornadas de actividades culturales.

Para esta edición, además, la Feria tendrá un fuerte componente conmemorativo. La programación estará atravesada por los 50 años del último golpe de Estado y los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, con muestras, espacios de reflexión y una sala de lectura dedicada al escritor. "No todas las personas llegan buscando lo mismo. Algunas vienen por un autor, otras por las actividades infantiles, los talleres o los espectáculos. La fortaleza está en ofrecer una programación plural, capaz de convocar a públicos de todas las edades", sostuvo Pasqualini.

Con una convocatoria récord y una participación cada vez más federal e internacional, la Feria Internacional del Libro de Neuquén se prepara para una nueva edición con altas expectativas, reafirmando su lugar como uno de los principales encuentros literarios del país y un evento que año tras año fortalece el vínculo entre la ciudad y la cultura.