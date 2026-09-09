La XIII edición de la Feria Internacional del Libro de Neuquén tendrá una programación especial para chicos durante los diez días del encuentro. Del 11 al 20 de septiembre, la agenda incluirá teatro, circo, magia, música y humor con funciones previstas todos los días a las 16.

La propuesta infantil forma parte de la Feria Internacional del Libro de Neuquén, XIII Edición Marcelo Martín Berbel, que este año lleva como lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”. La agenda busca sumar a los más chicos a una celebración que combina literatura, espectáculos y actividades para compartir en familia.

El recorrido comenzará el viernes 11 de septiembre con “Magia payasa”, de Los Entretenedores teatro. La función abrirá una programación que cambiará de propuesta cada jornada y que tendrá al escenario como punto de encuentro para las familias.

La agenda infantil recorrerá distintos estilos durante la feria

El sábado 12 será el turno de “Pintó Circo”, presentado por Marito diabolista. Al día siguiente, el domingo 13, llegará “Los Swing Sentidos: Cantando María Elena”, una propuesta musical dedicada a las canciones de María Elena Walsh.

La programación continuará el lunes 14 con “Sueños de Pastel”, de Los Entretenedores teatro. El martes 15 se presentará “Belisario y el violín”, de Teatro Analuna.

El miércoles 16, Marito diabolista volverá a escena con “Uno para todos y todos en el circo”. El jueves 17, Teatro Analuna presentará “Juan, vos podés”.

El viernes 18 se repetirá “Los Swing Sentidos: Cantando María Elena”. La propuesta continuará el sábado 19 con “Alicia en el circo de las maravillas”, del Dúo D2.

El cierre llegará el domingo 20 de septiembre con “Mr. Peveto en acción”, un espectáculo de circo y humor. La función también comenzará a las 16.

La agenda infantil se suma al programa general de la Feria Internacional del Libro de Neuquén. El encuentro se desarrollará durante diez días y tendrá como marco los festejos por los 122 años de la ciudad.

La propuesta apunta a que la visita a la feria no quede limitada a la búsqueda de libros. Las familias podrán acercarse a las funciones, recorrer el espacio y encontrar distintas actividades vinculadas con la lectura y la cultura.