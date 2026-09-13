Feria del Libro de Neuquén: todo lo que podés disfrutar este domingo 13 de septiembre

Este domingo 13 de septiembre la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” abrirá sus puertas desde las 14 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de sus alrededores.

La propuesta reunirá durante diez jornadas a reconocidas figuras de la cultura nacional y ofrecerá a vecinos y visitantes una amplia agenda vinculada a los libros, la literatura y el pensamiento.

La jornada tendrá como atractivos la presentación de «Un crimen dialéctico», la nueva novela de Guillermo Martínez, y el encuentro «Aquí hay dragones – Fantasía Épica, el género que nunca se apaga». También habrá propuestas vinculadas a la cultura mapuche, los Derechos Humanos, la poesía, el folklore y las historias de migración, además de presentaciones de libros y espacios para reflexionar sobre la edición y circulación de libros en el territorio.

Las propuestas se desarrollarán en tres auditorios en simultáneo, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, que ampliarán los espacios destinados a encuentros con escritores, espectáculos, exposiciones y actividades culturales.

Las charlas para las presentaciones de los escritores son libres y gratuitas. No hay que sacar entradas. Es por orden de llegada, hasta completar la capacidad del auditorio. Se recomienda ir con tiempo para asegurarse un lugar.

La programación del domingo 13 de septiembre

Escenario

16:00 «Los Swing Sentidos: Cantando Maria Elena»

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17:00 «Infancias sobrevivientes», Ed. La Minga, (Derechos Humanos). Acompaña APDH

18:00 Mario Figueroa presenta «La alegría Perdida de Caitruz», Ed. Nubífero (Novela infantil)

19:00 Guillermo Martínez presenta su novela «Un crimen dialéctico», Ed. Seix Barral. Modera: Eugenia Zicavo

20:00 Zulema Retamal e Isaid González presentan «Con su permiso soy la cueca del norte neuquino», (Investigación cultural y folklórica)

Auditorio Irma Cuña

15:00 Hedy A. Bernardini presenta «Latidos», Ed. Autores de Argentina, (Poesía)

17:00 «Aquí hay dragones – Fantasía Épica, el género que nunca se apaga», con Patricio Denegri

18:00 La Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Neuquén presenta, «Historias Migrantes», Ed. ArS, Antología

19:00 Gabriela Nemiña presenta «Formas de insistir en lo humano», Ed. Tanta Ceniza (poesía)

20:00 Elisa Algranati Filmus presenta «Un paseo en Jirastruz», Ed. ArS, (Poesía)

Auditorio María Elena Walsh

15:00 «Cosmovisión de la cultura mapuche», coordinado por Pedro Puel, Malen Antiñir y Jesús Cuevas

17:00 «Editoriales en Territorio: un diálogo abierto para pensar la forma de hacer y de distribuir libros», por Mauricio Giulietti y María Clara Lavallén Kenny de Tres Liternautas

18:00 Romina Tumini presenta «El olor del miedo», Ed. Avant, (Cuentos)

19:00 Miguel Sprumont presenta «Donde enseña la cordillera», Ed. Autores de Argentina, (Anecdotario)

20:00 Literatura sin barreras: el fenómeno de la colección “Más Allá” de Mariela Cunningham y Andrés Ariño.