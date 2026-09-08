Feria del Libro de Neuquén 2026: días y horarios de las presentaciones de los escritores invitados

La XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén ya tiene confirmados a sus principales invitados nacionales y, además de una amplia propuesta de actividades, charlas y presentaciones, contará con la presencia de reconocidos escritores, periodistas, dramaturgos y referentes del pensamiento argentino.

La Feria “Marcelo Martín Berbel”, que se desarrollará bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, tendrá lugar durante diez días, del viernes 11 al domingo 20 de septiembre, con epicentro en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de los alrededores.

La edición 2026 contará con 140 presentaciones de libros, 53 actividades para visitas escolares, 10 charlas y talleres especiales para público general y 14 espectáculos familiares, distribuidos en tres auditorios y otros espacios culturales.

Entre los grandes nombres que formarán parte de la programación se encuentran Verónica Boix, Reynaldo Sietecase, Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.

Todos los días y horarios de los invitados nacionales

Viernes 11 de septiembre: A las 20, la programación de invitados nacionales comenzará con Verónica Boix, quien ofrecerá el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”.

Sábado 12 de septiembre: A las 19, el periodista y escritor Reynaldo Sietecase presentará su novela Cabrón (Alfaguara), en una conversación moderada por la socióloga, periodista y escritora Eugenia Zicavo.

Más tarde, a las 21, llegará uno de los momentos más esperados de la Feria: Alejandro Dolina presentará en Neuquén su emblemático espectáculo “La venganza será terrible”, que combina literatura, música, humor y reflexión.

Domingo 13 de septiembre: A las 19, será el turno de Guillermo Martínez, quien presentará su novela Un crimen dialéctico (Seix Barral), también en una conversación moderada por Eugenia Zicavo. Martínez, autor de obras como Crímenes imperceptibles y Los crímenes de Alicia, es uno de los escritores argentinos de mayor reconocimiento internacional.

Jueves 17 de septiembre: A las 20, el dramaturgo y director Mauricio Kartun brindará la masterclass “Manual de supervivencia teatral”. Kartun es considerado uno de los principales referentes del teatro argentino contemporáneo y llegará a la Feria para compartir su experiencia y conocimientos con el público.

Viernes 18 de septiembre: La actividad continuará a las 18 con Martín Sivak, quien estará al frente del conversatorio “Periodismo, literatura y memoria. Una conversación con Martín Sivak”. El encuentro abordará los vínculos entre periodismo, literatura y memoria a partir de su trayectoria como periodista, escritor, docente universitario y editor.

A las 20, el actor, director y dramaturgo Pompeyo Audivert llegará con “Habitación Macbeth”, una de las producciones teatrales más reconocidas de los últimos años.

Sábado 19 de septiembre: A las 20, el filósofo Darío Sztajnszrajber y la periodista y escritora Soledad Barruti presentarán “Historias de amor y de muerte”, un espectáculo que cruza filosofía, literatura y reflexión para abordar algunos de los grandes interrogantes de la existencia.

Domingo 20 de septiembre: El cierre de la programación de invitados nacionales será a las 20, con la presencia de la escritora Viviana Rivero, quien presentará su última novela, Ellas (Random House).

Una Feria con convocatoria récord

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que esta edición estará precedida por una convocatoria récord, con más de 600 postulaciones entre escritores y escritoras, editoriales, librerías, expositores y propuestas culturales.

En la categoría de escritores se registraron 250 autores y autoras de Neuquén, localidades cercanas, distintos puntos de la provincia y otras 20 provincias argentinas, además de postulaciones provenientes de Chile.

También confirmaron su participación 150 librerías, editoriales y expositores, que estarán distribuidos en 95 stands con publicaciones de distintos puntos del país.

La programación se completará con alrededor de 200 propuestas culturales, entre talleres, charlas, presentaciones de libros, actividades para las infancias, espacios de formación y experiencias vinculadas con la promoción de la lectura y la escritura.

La Feria tendrá además una fuerte impronta educativa. Entre las propuestas se encuentran actividades para estudiantes de distintos niveles a cargo de Verónica Parodi, Istvansch, Guillermo Barrantes y Caterina Radzichewski.

También se realizarán las 12ª Jornadas de Reflexión General sobre la Educación, destinadas a docentes, bibliotecarios, estudiantes y profesionales vinculados con el ámbito educativo.

Las jornadas serán los días martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de septiembre, de 18 a 20, en los auditorios del predio ferial. La participación será gratuita.

Esta edición estará atravesada además por dos aniversarios: los 50 años del último golpe de Estado en Argentina y los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges.

En ese marco, habrá una muestra de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) sobre memoria y derechos humanos y una exposición en el Museo Paraje Confluencia dedicada al paso de Borges por Neuquén y su vínculo con la región.

Además, se instalará una sala de lectura borgeana destinada a poner en valor la obra y el legado del escritor.

Así, durante diez días, la Feria del Libro de Neuquén reunirá a escritores, periodistas, editoriales, librerías, docentes, estudiantes, artistas y lectores, con una agenda que combinará literatura, teatro, filosofía, periodismo, educación y propuestas para toda la familia.