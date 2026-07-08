Con motivo del feriado por el Día de la Independencia este jueves 9, y el viernes 10 de julio día no laborable, la Municipalidad de Neuquén detalló la prestación de los servicios esenciales en la ciudad.

La recolección de residuos funcionará con normalidad ambos días, mientras que los Centros de Transferencia permanecerán cerrados el jueves 9, y abrirán el viernes 10 en su horario habitual de 8 a 20.

El transporte público, en tanto, circulará con frecuencia de domingo durante las dos jornadas.

El Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM) no estará activo el jueves 9, mientras que el viernes 10 retomará su funcionamiento habitual.

El Cementerio, con sus sedes de Central y Parque El Progreso, estarán abierto de 9 a 19 ambos días.

Líneas de servicio y oficinas públicas

La Línea 147 brindará atención de 8 a 15, y se recuerda que ante emergencias la Línea 103 de Protección Civil funciona las 24 horas.

Las oficinas de Turismo y las actividades guiadas se mantendrán con normalidad: La oficina del Centro y ETON abrirá de 8 a 20, la oficina en el ingreso a la ciudad de 8 a 19, y la del balneario Gustavo Fahler de 8:30 a 19.

Por último, la subsecretaría de las Mujeres mantendrá la guardia para consultas en situaciones de riesgo por violencia de género de 10 a 13, a través del área legal (299 5940258) y el área psicosocial (299 5940202).