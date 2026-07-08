En julio de 2026, las expectativas salariales de los trabajadores argentinos presentaron actualizaciones significativas, reflejando cuánto aspiran a ganar quienes buscan empleo o desean cambiar de trabajo en diferentes sectores.

Los sectores con las pretensiones salariales más elevadas corresponden a cargos jerárquicos, actividades vinculadas con la energía y las ingenierías. Por ejemplo, las posiciones de Gerencia y Dirección General promedian sueldos pretendidos de $3.094.264 mensuales.

Otros sectores con altas expectativas incluyen el rubro Naviero, Marítimo y Portuario, con una pretensión promedio de $2.591.606, mientras que Minería, Petróleo y Gas alcanzan los $2.485.643. La Ingeniería Civil, Construcción e ingenierías en general se sitúan cerca de los $2 millones mensuales.

Pretensiones salariales en Argentina: sectores con mayores y menores sueldos en julio 2026

El dinero no es todo, pero como ayuda

En contraste, los sectores con menores aspiraciones salariales son aquellos relacionados con atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas. Por ejemplo, atención al cliente, call center y telemarketing registran una expectativa promedio de $1.052.657, mientras que enfermería alcanza los $1.086.195.

Gastronomía y turismo, secretarias y recepción, junto con oficios varios, mantienen pretensiones salariales que rondan poco más de un millón de pesos mensuales, con valores entre $1.102.719 y $1.111.025.

Esta diferencia de más de $2 millones entre el sector con mayor pretensión salarial y el que registra la más baja evidencia una marcada brecha en el mercado laboral argentino. Estos datos funcionan como referencia tanto para empleadores como para trabajadores al momento de negociar condiciones salariales.