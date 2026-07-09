La intensa niebla que cubrió la región durante la mañana de este miércoles complicó la operatoria aérea en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén. La baja visibilidad obligó a modificar el recorrido de uno de los vuelos programados y provocó demoras que coincidieron con el comienzo del feriado por el Día de la Independencia y el inicio de las vacaciones de invierno en gran parte del país.

La combinación de ambos factores generó un aeropuerto con gran cantidad de pasajeros esperando información sobre las salidas y llegadas de los vuelos.

Un vuelo no pudo aterrizar y fue enviado a Mendoza

La situación más compleja la atravesó un vuelo de JetSmart que tenía previsto aterrizar en Neuquén a las 8:35.

Desde el aeropuerto, el periodista Juan Pablo Andréz informó en AM550 que "hay dos horas de demora en el vuelo de JetSmart que llegaba a las 8:35 en Neuquén".

"Estuvo volando por Senillosa y lo mandaron a Mendoza, donde cargará combustible y regresa a Neuquén", precisó.

El mismo avión debía despegar nuevamente hacia Buenos Aires a las 9:10, por lo que la demora también impactó en los pasajeros que aguardaban esa salida.

El aeropuerto se llenó de pasajeros

La espera se hizo sentir en la terminal aérea durante toda la mañana.

"La situación climatológica complicó la llegada de vuelos a Neuquén. Está muy lleno el aeropuerto, en una mañana muy complicada en este feriado e inicio de vacaciones en gran parte del país y en la provincia", describió Andréz durante el móvil desde el Aeropuerto Internacional Presidente Perón.

El movimiento fue mayor al habitual debido a la coincidencia entre el feriado nacional y el receso invernal, una de las épocas de mayor circulación de viajeros.

Aerolíneas mantuvo la operación con demoras menores

A diferencia de lo ocurrido con JetSmart, los vuelos de Aerolíneas Argentinas lograron mantener la operación durante la mañana.

"Aerolíneas Argentinas opera con 40 minutos de demora y sus aviones no dejaron de ingresar ni egresar del aeropuerto de Neuquén", explicó.

Las condiciones meteorológicas continuaban condicionando la actividad aérea, por lo que se recomienda a quienes tengan vuelos programados consultar el estado de su servicio antes de dirigirse al aeropuerto, ya que la evolución de la niebla puede generar nuevas modificaciones en los horarios previstos.