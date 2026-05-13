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Obra clave

Figueroa mostró el avance del bypass de Ruta 7 en Añelo y ya habilitaron una rotonda clave para Vaca Muerta

El gobernador de Neuquén compartió en sus redes sociales imágenes de la primera rotonda habilitada sobre el bypass de Ruta 7 en Añelo. La obra ya supera el 92% de ejecución y apunta a descomprimir el tránsito pesado que atraviesa una de las zonas más calientes de Vaca Muerta.

Por Pablo Montanaro

Periodista. Jefe de Redacción de Mejor Informado. Conductor de Entretiempo por AM550-24/7 Canal de Noticias.
Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 20:21
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El bypass busca sacar del casco urbano gran parte de los camiones vinculados a la actividad hidrocarburífera y mejorar la seguridad vial.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, utilizó sus redes sociales para mostrar uno de los avances más esperados de la obra vial en Añelo: la habilitación de la primera rotonda del bypass sobre Ruta 7, una infraestructura pensada para aliviar el tránsito pesado que circula diariamente hacia Vaca Muerta.

A través de publicaciones con imágenes del nuevo distribuidor ya en funcionamiento, el mandatario destacó la importancia estratégica de la obra para la región petrolera. El bypass busca sacar del casco urbano gran parte de los camiones vinculados a la actividad hidrocarburífera y mejorar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de Neuquén.

Según se informó oficialmente, la obra ya alcanzó más del 92% de ejecución y forma parte de un plan de infraestructura orientado a acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y reducir los problemas de congestión que afectan a Añelo desde hace años.

“Esta ruta nos va a permitir desviar el tránsito pesado fuera del ejido urbano de Añelo, mejorando la seguridad vial en un sector clave”, expresó Figueroa al anunciar la habilitación parcial del nuevo trazado.

La nueva rotonda comenzó a operar este martes y representa uno de los puntos centrales del bypass, una obra observada de cerca tanto por vecinos como por empresas vinculadas a la industria petrolera, debido al fuerte impacto que tendrá sobre la circulación diaria.

En paralelo, continúan las tareas para finalizar el resto del corredor vial, considerado estratégico para ordenar el movimiento de vehículos pesados y disminuir el paso constante de camiones por el centro de Añelo, localidad que creció aceleradamente al ritmo del desarrollo de Vaca Muerta.

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