En medio de los festejos por el 25 de Mayo, mientras el país conmemoraba el Día de la Patria, la Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó un megaoperativo de emergencia para rescatar a un marinero argentino de 45 años que sufrió un fuerte dolor en el pecho y escalofríos mientras navegaba a bordo del pesquero Bogavante Segundo.

La alerta se originó con una comunicación radioeléctrica del capitán del buque, quien informó sobre el estado del tripulante. De inmediato, médicos de PNA iniciaron radioconsultas a distancia para evaluar el cuadro. Al agravarse los síntomas, el diagnóstico presuntivo de dolor precordial e hipertensión arterial determinó la necesidad de una evacuación aérea urgente.

La coordinación del rescate se articuló en dos frentes: un helicóptero despegó desde Bahía Blanca para realizar la extracción del paciente, mientras un avión partió desde Viedma en apoyo directo a la misión. Ambas aeronaves se posicionaron sobre la vertical del pesquero y el personal especializado de la Estación Aérea Mar del Plata de la PNA realizó con éxito la maniobra de izado del paciente, trasladándolo rápidamente hacia el aeropuerto de Viedma.

El SIARME recibió al paciente en el aeropuerto de Viedma

El paciente fue trasladado sin demoras a la capital rionegrina donde una ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME) aguardaba para continuar con la asistencia. Allí se verificaron sus signos vitales y se lo derivó al hospital para recibir atención definitiva.

La Prefectura destacó que la intervención fue posible gracias a la coordinación entre equipos médicos, rescatistas y aeronaves especializadas, que lograron estabilizar al paciente durante el traslado. Este rescate se suma a otros procedimientos recientes de la PNA en aguas abiertas, donde la aeroevacuación se convierte en la única alternativa para salvar vidas en situaciones críticas. El despliegue del 25 de Mayo reafirmó el rol de la fuerza en la protección de quienes trabajan en el mar.