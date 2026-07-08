Lo que era una tarde de festejos por un nuevo triunfo de la Selección Argentina estuvo a segundos de convertirse en una tragedia. En medio de la celebración, una persona ingresó a las gélidas aguas del lago Nahuel Huapi, frente al Puerto San Carlos, y desató un desesperante operativo de rescate en pleno centro de Bariloche.

El contraste fue tan abrupto como impactante. Mientras las banderas flameaban, los bocinazos retumbaban y los hinchas celebraban un nuevo triunfo de la Scaloneta, la alegría quedó congelada por una escena que nadie esperaba presenciar. En cuestión de segundos, los gritos de festejo fueron reemplazados por pedidos de auxilio y una desesperada carrera contra el tiempo en uno de los lugares más emblemáticos de Bariloche.

De acuerdo con la información que trascendió, la persona ingresó al lago por su propia voluntad y por motivos que todavía son materia de investigación. Lo concreto es que el acompañante no dudó en intervenir y logró sostener a la víctima hasta que llegaron los rescatistas.

A partir de ese momento comenzó una maniobra de máxima tensión. Efectivos de Prefectura Naval, personal de Protección Civil y equipos sanitarios coordinaron un operativo de emergencia para sacar a la persona de las heladas aguas del Nahuel Huapi. Cada segundo era determinante. Las bajas temperaturas del lago y las difíciles condiciones incrementaban el riesgo de un desenlace fatal.

Mientras tanto, cuentos de personas que habían llegado para celebrar el triunfo argentino siguieron la escena con angustia e incertidumbre. Muchos dejaron de lado los cánticos y observaron en silencio el trabajo de los rescatistas, conscientes de que estaban presenciando una situación límite que podía terminar de la peor manera.

Finalmente, el operativo dio resultado. La persona fue rescatada con vida, recibió las primeras asistencias en el lugar y luego fue trasladada para una evaluación médica.