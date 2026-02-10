Este martes, tras la cancelación de la última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia, se realizaron los sorteos pendientes de la última jornada. Entre ellos la gran novedad de la edición, la casa prefabricada.

El sorteo se hizo en la sede del Instituto de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN) y bajo estricta fiscalización, se anunciaron oficialmente los ganadores de la camioneta Toyota Hilux y de la vivienda gratuita de dos dormitorios.

La vivienda industrializada gratuita de dos dormitorios fue adjudicada a Sofía Chiara Mazzucco, quien resultó favorecida con el número 3891. Se trata de una vivienda Roca línea CUBE 39.6, de diseño moderno y funcional, distribuida en dos dormitorios, cocina-comedor y baño. Utiliza un sistema constructivo en seco con paneles de alta durabilidad, revestimiento exterior cementicio y montaje eficiente sobre el terreno.

Claudia y Nicolás, representantes de viviendas Roca, comentaron en diálogo con el programa Entretiempo, transmitido por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, que cuando la llamaron en vivo durante el sorteo para anunciarle la novedad, la joven confirmó que ya tenía un terreno donde podrá instalar la casa.

"Imaginate que te llamen y te digan que te ganaste una casa. Encima con la cantidad de gente que participó. Impresionante a toda la gente que participó. No solo de acá de Neuquén, sino de todas las regiones. Tuvimos hasta de Santiago del Estero, gente de Tierra al Fuego, Chubut. La verdad que, bueno, la Fiesta de la Confluencia cada vez se extiende a más regiones. Y a otros países también.", relató Nicolás en el programa.

En vivo en AM550 volvieron a contactar a Sofía, la ganadora, quien relató cómo se enteró de la gran noticia. "No lo podía creer. Me avisaron mis amigos, me mandaron mil mensajes. La alegría es inmensa", destacó.

La joven de 29 años detalló que el terreno lo tiene en San Martín de los Andes, así que la casa se irá para la localidad cordillerana. Indicó que aunque estaba terminando sus estudios en Córdoba, siempre vuelve a Neuquén y la casa por ahora sería para ella sola.

"Estaba terminando mis estudios en Córdoba y siempre vuelvo a Neuquén Capital en la temporada de verano. Este año ya se me terminó el contrato porque me recibí el año pasado. Mi vuelta estaba como medio predestinada para este año, ahora mucho más", comentó en vivo con emoción.

Para coordinar la instalación, Nicolás y Claudia explicaron que Sofía debe acercarse a la sucursal en Neuquén y, tras hacer la platea, en 30 días por contrato la debe tener en su terreno. En cuanto a las comodidades, explicaron que la ganadora debe colocar el piso, pintarla y armar el baño, algo con lo que también puede ayudarla la empresa.