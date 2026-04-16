El próximo 1, 2 y 3 de mayo, Villa Pehuenia - Moquehue será sede de uno de los eventos más importantes de gastronomía patagónica. El mismo reúne chefs y productores de la región para ofrecer una experiencia culinaria única, con degustaciones, charlas y masterclass.

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico ofrece probar los mejores platos elaborados con ingredientes autóctonos, frescos y de calidad, que reflejan las tradiciones gastronómicas de la Patagonia.

También se podrá aprender de los mejores con chefs reconocidos en clases magistrales donde compartirán secretos y técnicas de la cocina patagónica. Otra propuesta es la Terraza de Fuegos, un espacio especialmente diseñado para mostrar las tradicionales técnicas de cocción al fuego, donde se cocinan terneros, chivos y corderos al estilo de la Patagonia.

Asimismo se podrá conocer y degustar lo mejor de los productos artesanales de la región, como cervezas artesanales, gin y vinos exclusivos de la Patagonia. Esto sumado al Paseo de Artesanos, donde descubrirás las producciones locales tradicionales, como tejidos, cerámica, madera y otras artesanías que reflejan la cultura de nuestra región.

Destacan que el evento es la oportunidad perfecta para conocer Villa Pehuenia, la riqueza de los sabores y la belleza única del paisaje.

Toda la grilla del evento se puede consultar en el sitio oficial del Gobierno de Villa Pehuenia, donde además se puede conocer cómo llegar, dónde alojarse, qué actividades hacer, dónde comprar, entre otras dudas frecuentes.

Cobertura exclusiva de Prima

Prima Multimedios tendrá una cobertura especial en todas sus plataformas, con un programa exclusivo a cargo de Tardes de Primera, donde se mostrarán todas las actividades del festival y del destino.

Abarcará tanto entrevistas como coberturas y contenido, distribuido en Mejor Informado y sus correspondientes redes sociales.