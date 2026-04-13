La Fiesta Nacional del Chef Patagónico que se desarrollará en la localidad de Villa Pehuenia - Moquehue, reafirma en su 20° edición su carácter federal e integrador, convocando a cocineros y propuestas gastronómicas de distintos puntos del país y de Chile.

Desde la Patagonia hasta el norte argentino, la Fiesta reúne sabores, técnicas y productos que representan la diversidad culinaria del territorio nacional. Participarán cocinas de provincias como Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, junto a propuestas de Salta, Mendoza, Córdoba y Chaco y Chile.

En este recorrido gastronómico, la fiesta contará con la participación su Madrina, la reconocida chef argentina Dolli Irigoyen. Su presencia jerarquiza la propuesta gastronómica y reafirma el crecimiento sostenido de la fiesta a lo largo de dos décadas.

Dolli Irigoyen, referente indiscutida de la cocina nacional, será parte de las clases magistrales el día sábado 2 de mayo, compartiendo escenario con chefs de distintas regiones del país y Chile. Su participación consolida a la Fiesta como un espacio de encuentro entre la alta cocina, los productos regionales y la identidad territorial.

Villa Pehuenia - Moquehue se prepara para vivir una edición histórica de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, del 1 al 3 de mayo y que este año celebra sus 20 ediciones, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la Argentina.

A lo largo de sus 20 ediciones, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico ha sido protagonista en la promoción de la gastronomía como motor de desarrollo turístico, cultural y económico. En ese camino, la presencia de figuras de renombre nacional fortalece el posicionamiento del evento y proyecta a Villa Pehuenia Moquehue como un destino gastronómico de referencia.

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico es organizada por la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Neuquén. Esta edición especial celebra el recorrido realizado, y también proyecta el futuro de una Fiesta que sigue innovando.

Madrina histórica y emblema de la gastronomía nacional

Dolli Irigoyen, madrina histórica de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, ha expresado que en Villa Pehuenia se siente "como pancho por su casa". Para esta edición, que celebra los 20 años del evento, destacó que es "maravilloso" asistir y subrayó el crecimiento del festival, mencionando que "cada vez hay más puestos y jóvenes entusiastas por la cocina argentina".