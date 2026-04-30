Figueroa apuesta a profundizar la alianza con Chile tras encuentro con su embajador

Con la finalidad de fortalecer los vínculos internacionales entre ambos países limítrofes, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa mantuvo un encuentro en las últimas horas con el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera.

El foco del encuentro estuvo puesto en el desarrollo energético que ofrece Vaca Muerta a partir de su producción tanto de gas como de petróleo y en la puesta en marcha de corredores entre ambas naciones, específicamente el paso Mamuil Malal que conecta a la Argentina con Chile cerca de Junín de los Andes.

Paso Mamuil Malal

“Vaca Muerta ofrece la posibilidad de alcanzar seguridad energética no solo a Argentina, sino también a nuestros países vecinos. Para eso debemos aprovechar todo el potencial de los ductos ya instalados”, expresó el mandatario norpatagónico en su cuenta de X.

“La confianza se construye de esta manera, a partir de las relaciones humanas y de mostrar todo el trabajo que hemos realizado a partir de una roca”, sostuvo Figueroa.

“Además, trabajamos en la concreción de circuitos turísticos binacionales. Para eso estamos pavimentando el paso Mamuil Malal y proyectando Pichachen como parte de un corredor bioceánico. De esta manera, el Camino de la Fe se proyecta como un destino para visitantes de todo el mundo”, cerró en una publicación que realizó en su cuenta de X.



