Lunes 02 de Febrero, Neuquén, Argentina
Obras viales fronterizas

Viajar a Chile este martes: el paso Mamuil Malal cerrará por obras

La Dirección Provincial de Vialidad informó que el paso internacional Mamuil Malal permanecerá cerrado este martes 3 de febrero desde las 16 por obras en la ruta provincial 60. La medida se debe a la ejecución de una alcantarilla y el cruce se habilitará nuevamente en horario normal durante la jornada siguiente.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 18:36
La dirección provincial de Vialidad informó que el martes 3 de febrero, a partir de las 16, se procederá al cierre del paso internacional Mamuil Malal por la de ejecución de una alcantarilla como parte de la construcción de pavimento en la ruta provincial 60, desde el fin de pavimento hasta el límite con Chile.

El paso se habilitará en horario normal durante la jornada siguiente.

La ruta permanece habilitada, transitable con precaución por presencia de equipos y personal trabajando en la obra vial.

Desde Vialidad se indicó que el teléfono para consultas y atención al usuario es el 2942 572138, de 8 a 14.

