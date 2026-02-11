¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 11 de Febrero, Neuquén, Argentina
Cierre por toda la jornada

Seguirá totalmente cerrado el Paso Mamuil Malal por fallas en el sistema migratorio

Indicaron que hay fallas en el suministro eléctrico por lo cual solicitan no circular por la zona, ya que está cerrado para todo tipo de vehículos.

Por Maite Arana

Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 17:04
Se informa que el paso internacional Mamuil Malal se encuentra totalmente cerrado para todo tipo de vehículos durante el resto de la jornada de este martes, según informó oficialmente la autoridad de control en el reporte N° 2 emitido a las 15:30.

La medida es debido a una falla en el suministro eléctrico que afecta el funcionamiento normal de los sistemas corporativos de los organismos migratorio y aduanero tanto del lado argentino como, presumiblemente, del chileno.

Esta situación impide realizar los controles habituales de ingreso y egreso entre ambos países.

“Se encuentra CERRADO para todo tipo de vehículos por el resto de la jornada”, indica el comunicado oficial y además aclara que “una vez subsanado dicho inconveniente se procederá a comunicar la reapertura."

Desde el organismo de control se solicitó comprensión a los usuarios y se recomendó evitar dirigirse al paso hasta nuevo aviso. No se precisó aún un horario estimado de normalización del servicio eléctrico ni de restitución del paso.

Se espera que las autoridades informen a la brevedad sobre la solución del inconveniente y la posterior reapertura de uno de los pasos más utilizados para dirigirse hacia el país limítrofe.

