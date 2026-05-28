El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó este jueves junto a la ministra de Educación provincial, Soledad Martínez, el acto de entrega de diplomas a 64 trabajadores de la administración pública provincial y municipal que culminaron la Tecnicatura Superior en Administración Financiera del Estado. Durante la ceremonia, que reunió a egresados de las promociones 2022 y 2023, el mandatario neuquino puso el foco en la profesionalización del empleo público y remarcó la necesidad de contar con un Estado más eficiente frente al crecimiento proyectado de la provincia.

“Formarse en el Estado es fundamental. Somos unos privilegiados porque nos paga el sueldo el ciudadano de Neuquén y tenemos que demostrar que somos mejores”, afirmó Figueroa durante su discurso.

Figueroa destacó además que gran parte de los cargos de conducción comenzaron a ser ocupados por trabajadores de carrera dentro de la administración pública. Según explicó, la actual gestión redujo en un 87 por ciento la incorporación de funcionarios externos en comparación con el gobierno anterior.

Un Estado más eficiente y menos gastos políticos

En un contexto nacional marcado por el ajuste del gasto público, la inflación y las discusiones sobre el tamaño del Estado, Figueroa buscó diferenciar la estrategia neuquina con un discurso centrado en la capacitación y la eficiencia administrativa.

El mandatario recordó que una de las primeras medidas de su gestión fue eliminar las jubilaciones de privilegio para la clase política y avanzar en la reducción de gastos considerados innecesarios dentro del aparato estatal. “Seguimos trabajando todos los días para erradicar gastos superfluos e injusticias”, sostuvo Figueroa.

La definición aparece en medio de un escenario económico complejo para el país, con caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo y fuerte presión sobre las cuentas públicas de provincias y municipios. En ese contexto, desde el gobierno neuquino consideran que mejorar la preparación técnica del personal estatal puede impactar directamente en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

Soledad Martínez durante la entrega de diplomas a los 64 egresados de la Tecnicatura Superior en Administración Financiera del Estado

Educación pública y formación con alcance federal

La ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó que la tecnicatura forma parte de una política pública orientada a ampliar las oportunidades de formación superior gratuita y de calidad para trabajadores estatales de toda la provincia.

La carrera tiene una duración de tres años, modalidad virtual tutorada y validez nacional. Además, se dicta a través de la plataforma Integrar Académica, lo que permite que empleados públicos de distintas localidades puedan estudiar sin abandonar sus tareas laborales.

“Formarse siempre contribuye a mejorar los ambientes de trabajo y también la realidad personal”, afirmó Martínez.

La funcionaria remarcó que las modalidades híbridas y virtuales permiten garantizar acceso federal a la educación superior, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

Neuquén proyecta un fuerte crecimiento hacia 2030

Figueroa vinculó la necesidad de modernizar el Estado con el crecimiento demográfico y económico que proyecta Neuquén para los próximos años, especialmente por el desarrollo energético de Vaca Muerta y las inversiones vinculadas a infraestructura, transporte, salud y servicios.

“En 2030 vamos a ser otra provincia, con más de un millón de neuquinos”, aseguró el gobernador.

En ese sentido, planteó que el desafío será contar con trabajadores públicos capacitados para administrar recursos, agilizar trámites y responder a nuevas demandas sociales.

También advirtió que la evolución tecnológica y administrativa obliga a actualizar permanentemente la formación de quienes trabajan dentro del Estado. “No podemos pretender un Estado como el de los años 70, 80 o 90”, expresó.

La capacitación como respuesta a los desafíos sociales y económicos

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que fortalecer la formación técnica dentro de la administración pública puede ayudar a mejorar áreas sensibles para la ciudadanía, como salud, educación, transporte y atención administrativa. La iniciativa también se da en un contexto donde distintos sectores sindicales y trabajadores estatales reclaman mejoras salariales frente al impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

En ese escenario, el gobierno provincial busca combinar políticas de contención del gasto político con programas de profesionalización interna que permitan mejorar la gestión sin ampliar significativamente la estructura estatal. Los egresados de la tecnicatura pertenecen a más de 20 organismos públicos de distintas regiones de Neuquén y varios de ellos ya ocupan cargos de coordinación y conducción dentro de diferentes ministerios y áreas del Estado provincial.