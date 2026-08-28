Figueroa destacó el vínculo con CAF y aseguró que Neuquén ya planifica su desarrollo hacia 2050

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó en Chos Malal la relación estratégica que la Provincia construyó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y sostuvo que anticiparse con proyectos concretos fue clave para acelerar el financiamiento de obras de infraestructura. Las declaraciones fueron realizadas durante un conversatorio junto al vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, en el marco de la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo (RED) del organismo.

Neuquén comenzó a gestionar financiamiento antes de asumir

Figueroa recordó que el vínculo con CAF comenzó a consolidarse incluso antes de haber asumido como gobernador. En mayo de 2023, durante una gira de trabajo por Europa, mantuvo reuniones en la sede del organismo en Madrid para presentar las prioridades de su futura gestión.

El mandatario provincial explicó que, desde entonces, se comenzó a trabajar sobre una agenda que incluyó infraestructura, conectividad, desarrollo territorial, turismo y proyectos vinculados con las energías verdes y sustentables. “Aun antes de asumir, comenzamos a construir una buena relación con la CAF, que se fue consolidando con el tiempo”, señaló el gobernador.

Para Figueroa, esa anticipación permitió que Neuquén llegara a la etapa de financiamiento con proyectos definidos y una planificación previa. “Para nosotros no se trata de esperar a que nos pase lo que les sucedió a otras provincias. La transformación de Neuquén empezó el día cero”, afirmó.

Cuánto financiamiento de CAF recibe Neuquén

Uno de los datos centrales planteados durante el encuentro fue el volumen de recursos destinados a la provincia. Figueroa precisó que CAF prevé invertir alrededor de US$1.000 millones en Argentina durante este año, de los cuales US$400 millones corresponden a Neuquén.

Actualmente, la Provincia lleva adelante 17 obras con financiamiento de CAF, mientras que cuatro de esos proyectos están relacionados con obras verdes.

El gobernador destacó que estos recursos permiten avanzar en infraestructura considerada estratégica para acompañar el crecimiento económico y productivo que atraviesa Neuquén, impulsado especialmente por el desarrollo de Vaca Muerta.

CAF cumplió 25 años y Rolando Figueroa destacó que gracias a su acompañamiento y la planificación anticipada Neuquén proyecta su agenda de cara a 2050 - Foto: Neuquén Informa

CAF destacó la planificación de la Provincia

Desde el organismo internacional, Asinelli respaldó la estrategia neuquina y remarcó que el trabajo comenzó antes de la asunción de Figueroa. “Con Neuquén no empezamos a trabajar en el momento cero: empezamos antes, cuando Rolando Figueroa ganó la elección y comenzamos a definir cuáles iban a ser los proyectos”, explicó.

Según el vicepresidente de CAF, esa preparación permitió acelerar los procesos de aprobación. “Todos los programas que hemos aprobado con Neuquén han sido en tiempo récord porque los proyectos ya estaban preparados, con preinversión, dictámenes técnicos y el nivel de detalle necesario”, sostuvo.

Para el organismo, la diferencia estuvo en que Neuquén no presentó solamente obras aisladas, sino una estrategia de desarrollo integral.

Un plan que apunta a 2030 y también a 2050

Figueroa planteó que la planificación provincial busca superar los tiempos de una gestión de gobierno y anticiparse a las necesidades que tendrá Neuquén en las próximas décadas. “Estamos proyectando un Neuquén con un ciclo hasta 2030, pero estamos trabajando con un Neuquén hacia 2050”, afirmó.

La definición adquiere especial relevancia para una provincia que enfrenta el desafío de acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera con infraestructura, servicios, conectividad y desarrollo territorial.

El gobernador sostuvo que el objetivo es que el crecimiento económico no encuentre a la provincia sin las condiciones necesarias para sostenerlo. “Hay que sacudirse la modorra porque el progreso no espera”, expresó.

El norte neuquino fue escenario del encuentro

La actividad se desarrolló en Chos Malal, con el intendente Nicolás Albarracín como anfitrión, y reunió a autoridades provinciales y representantes de CAF.

El organismo presentó el Reporte de Economía y Desarrollo denominado Raíces del futuro: El nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe, a cargo de Susana Edjang, representante de CAF en Argentina.

La jornada tuvo además un significado institucional particular porque CAF celebró sus 25 años de vínculo con la Argentina.

La elección del norte neuquino permitió poner el foco en los desafíos del desarrollo rural y territorial, en una provincia donde las necesidades de infraestructura atraviesan tanto a las grandes áreas productivas como a las localidades del interior.

Infraestructura para acompañar el crecimiento de Neuquén

La estrategia planteada por la Provincia busca vincular las grandes inversiones de infraestructura con proyectos productivos, conectividad, desarrollo territorial y transición energética. En este escenario, Asinelli consideró que Neuquén tiene una característica diferencial frente a otras jurisdicciones argentinas: es la provincia del país con mayor cantidad de proyectos aprobados por el directorio de CAF.

“El mundo está mirando a Neuquén y reconoce la importancia que tiene la provincia en materia de energía, financiamiento e integración regional”, afirmó.

Para el Gobierno provincial, el desafío ahora pasa por sostener el ritmo de ejecución y extender los beneficios de ese proceso a cada localidad. “Hemos hecho mucho, pero falta mucho más. Tenemos que seguir transformando cada localidad”, sostuvo Figueroa.