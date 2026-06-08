Figueroa defendió el crecimiento de Neuquén, ratificó su gabinete y destacó el impacto de Vaca Muerta

Al iniciar el encuentro por el Día del Periodista, que se conmemoró este domingo, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa agradeció el trabajo de los periodistas y destacó la responsabilidad que implica comunicar sobre una provincia que concentra la atención del país por el desarrollo de Vaca Muerta. "Hoy se posan muchos ojos sobre Neuquén y muchas veces se generan expectativas desmedidas. Tenemos que ser muy prudentes", sostuvo.

El mandatario remarcó que la provincia continúa creciendo, pero advirtió sobre los riesgos de transmitir una imagen irreal respecto de las oportunidades laborales. "No sobran puestos de trabajo. Es importante decirle a quien quiera venir que no venga sin trabajo porque conseguirlo no es sencillo", afirmó.

Figueroa aseguró que desde el inicio de su gestión Neuquén registró indicadores positivos en materia económica y laboral. Según detalló, el empleo creció un 7,5%, mientras que el Producto Bruto Geográfico aumentó un 31%.

Además, destacó que más de 11.000 neuquinos accedieron a trabajo genuino mediante el programa Emplea Neuquén y que actualmente existen más de 8.000 trabajadores de la construcción vinculados a obras públicas. "Neuquén es la provincia que más vende en supermercados y tiene varios indicadores positivos, pero debemos manejar las expectativas con responsabilidad", señaló.

También proyectó que hacia 2031 se crearán alrededor de 14.000 nuevos puestos de trabajo en la industria hidrocarburífera.

Sin cambios en el gabinete

Consultado sobre posibles modificaciones en el equipo de gobierno, el gobernador descartó cambios. "Estoy muy contento con el gabinete. Tengo excelentes ministros en cada una de las áreas y no tengo motivos para hacer cambios", afirmó.

Agregó que la actual gestión busca formar nuevos dirigentes que puedan asumir mayores responsabilidades en el futuro. "Estamos formando una generación para que nos supere y sea mucho mejor que nosotros", expresó.

El impacto del RIGI y las inversiones energéticas

El mandatario volvió a respaldar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y destacó los beneficios que, según aseguró, ya genera para Neuquén.

Recordó que la incorporación del sector upstream al régimen fue una propuesta impulsada por la provincia y aseguró que los resultados son ampliamente favorables. "Por cada dólar que resignamos en beneficios fiscales, los neuquinos reciben cerca de 300 dólares en regalías y otros tributos", sostuvo.

Además, indicó que la provincia espera contar con unos diez proyectos vinculados al régimen.

Regalías y acuerdo con YPF por el GNL

Figueroa brindó detalles sobre el acuerdo alcanzado con YPF para el desarrollo de proyectos vinculados al GNL. Explicó que la provincia ya percibió 175 millones de dólares por acuerdos iniciales y que podría sumar otros 175 millones una vez que se concrete la decisión final de inversión.

También precisó que las regalías para el gas destinado a GNL tendrán una alícuota diferencial del 7,5%, aunque aumentarán si el valor internacional del producto supera determinados niveles.

"Tenemos que ser competitivos para poder vender el GNL, pero también proteger los intereses de la provincia", explicó.

Créditos para viviendas y emprendedores

El gobernador informó que unas 3.000 personas ya se inscribieron en los programas de financiamiento habitacional impulsados por la provincia. Aseguró que no habrá cupos y que el objetivo es dinamizar la construcción privada en todas las localidades.

"No va a tener tope en la cantidad de personas que lo soliciten. Va a movilizar la economía y generar trabajo", afirmó. Al mismo tiempo anunció nuevas líneas de financiamiento para emprendedores y proyectos de innovación con respaldo de organismos internacionales.

Elecciones 2027: "La mejor campaña es una buena gestión"

Aunque evitó definir una fecha para los próximos comicios provinciales, Figueroa adelantó que podría analizarse una convocatoria entre agosto y septiembre de 2027, dependiendo de lo que ocurra con las PASO nacionales.

De todos modos, relativizó la discusión electoral. "Tenemos tanto para trabajar que la mejor campaña es una buena gestión", sostuvo.