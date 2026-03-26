Rolando Figueroa: "El mundo mira a Neuquén por su potencial energético"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que la provincia atraviesa una etapa decisiva de expansión económica y energética, con un horizonte marcado por el desarrollo de Vaca Muerta y fuertes inversiones en infraestructura. “Si a Neuquén le va bien, a la Argentina le irá bien”, sintetizó el mandatario en diálogo con Clarín, al trazar una proyección optimista sobre el rol estratégico de la provincia.

Figueroa remarcó que su gestión heredó una compleja situación financiera, pero logró ordenar las cuentas públicas. “Asumimos con una deuda de 1.300 millones de dólares y la bajamos del 83% al 20% de los ingresos”, explicó.

En paralelo, planteó el desafío de una “deuda de infraestructura” de unos 4.000 millones de dólares. En ese sentido, destacó: “Ya ejecutamos obras por 1.000 millones de dólares y proyectamos alcanzar el equilibrio hacia 2029”.

El plan incluye una fuerte expansión vial: “Estamos repavimentando más de la mitad de los 1.150 kilómetros históricos y construyendo otros 800 kilómetros nuevos”, detalló, en respuesta al crecimiento poblacional y turístico.

Crecimiento demográfico y presión sobre servicios

El gobernador también puso el foco en el impacto del crecimiento acelerado. “Unas 21.000 personas pidieron cambiar su domicilio a Neuquén”, indicó, y sumó que solo en 2025 nacieron 6.000 bebés. Este fenómeno implica nuevas demandas: “Necesitamos al menos 160 aulas nuevas”, advirtió, marcando la presión sobre el sistema educativo.

Energía, RIGI y proyección internacional

Desde su participación en el evento energético en Houston, Figueroa destacó el interés global por la provincia: “El mundo mira con atención a regiones libres de conflicto como Neuquén”.

Valoró además herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): “Va a acelerar inversiones, se van a construir gasoductos y oleoductos, y llegar con nuestro gas al mundo va a ser un hito”. Y agregó que “muchos piensan que el RIGI tiene que ser permanente, pero yo creo que tiene que ser un incentivo para que sea rápido”.

Y agregó una definición clave sobre el modelo de desarrollo: “Tenemos que participar de la renta petrolera para transformar nuestra matriz, no solo en petróleo y gas, sino también en turismo y otros sectores”.

Empleo, educación y oportunidades

El mandatario destacó indicadores sociales positivos: “En dos años bajamos la pobreza un 40% y el desempleo un 59%”.

En cuanto al empleo, proyectó un fuerte crecimiento vinculado a la industria energética: “Se van a generar 14.000 nuevos puestos de trabajo directos, además de reemplazar a 3.000 jubilaciones”.

Para acompañar esa demanda, resaltó políticas educativas, "tenemos 20.000 becas activas y estamos construyendo 9 escuelas técnicas”.

Pese al crecimiento, Figueroa fue claro sobre los límites: “No promovemos el asentamiento masivo de familias en Neuquén ni queremos generar falsas expectativas”. En ese sentido, planteó la necesidad de un desarrollo equilibrado del país: “Es importante que otras economías regionales también crezcan para que la gente pueda quedarse en sus lugares”.

Neuquén, motor del país

Finalmente, el gobernador proyectó el futuro de la provincia con un rol central en la economía nacional: “Ya somos la cuarta provincia que más aporta al PBI y tenemos uno de los ingresos per cápita más altos”. Y cerró con una definición política y económica: “Neuquén es grande por su gente, y su crecimiento puede ser clave para el despegue de toda la Argentina”.