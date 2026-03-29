Figueroa firmó el acuerdo por el cual Nación enviará $48.000 millones por la caja jubilatoria

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa firmó el decreto 423/2026 que ratifica el acuerdo suscripto entre Neuquén y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el cual establece que el Gobierno nacional enviará $48.000 millones en 12 cuotas mensuales como anticipo a cuenta del resultado definitivo que obtenga el sistema previsional provincial en 2026.



La medida permite avanzar en el proceso de recuperación de los fondos que Nación adeuda a la Provincia desde los 90´, por la caja jubilatoria provincial no transferida. El mandatario destacó en ese momento que el entendimiento representa un logro significativo para Neuquén, ya que destraba un reclamo histórico vinculado al financiamiento del sistema previsional.



El acuerdo contempla transferencias mensuales de $4.000 millones desde mayo de 2026 hasta abril de 2027, como parte del régimen de asistencia financiera para provincias con sistemas previsionales no transferidos, y establece que el monto total es un anticipo sujeto a la determinación del resultado definitivo a partir de auditorías conjuntas entre ANSES y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).



Al momento de firmarse el acuerdo, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, señaló que implica “un paso muy importante en el proceso de conseguir que Nación pague lo que le debe a Neuquén” y estimó que la deuda acumulada hasta 2025 supera los $350.000 millones.



El funcionario también explicó que la auditoría permitirá determinar el saldo definitivo y que, a partir de allí, se deberán acordar los mecanismos de cancelación con el Estado nacional. En ese sentido, subrayó que “es un proceso complejo y lleva tiempo”, pero que representa un avance concreto tras años sin resolución.



El decreto faculta al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias y a instrumentar los mecanismos para la recepción de los fondos, que serán destinados al sostenimiento del sistema previsional.



“Es una buena noticia y un avance concreto en un reclamo histórico”, afirmó Koenig, y remarcó que el Gobierno “siempre defiende los intereses de Neuquén”. “Vamos a acompañar todo lo que sea bueno para la Provincia y a pelear por eso”, expresó.



