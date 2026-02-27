“Es un paso muy importante para que Nación empiece a pagar lo que le debe a Neuquén”

El Gobierno nacional comenzará a pagarle a la provincia del Neuquén las compensaciones por la armonización de distintos puntos de la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), una deuda que comenzó a gestarse en la década del ’90 cuando la provincia decidió no transferir su sistema previsional a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig, aseguró en declaraciones al programa La Mañana es de la Primera que el acuerdo representa un avance clave tras años de reclamos y destacó que implica un reconocimiento formal de la deuda por parte del Estado nacional. “Para Neuquén significa un paso muy importante en el proceso de poder conseguir que Nación nos pague lo que nos debe”, afirmó.

Un anticipo mientras se define la deuda total

El convenio fue firmado luego de gestiones encabezadas por el gobernador Rolando Figueroa, quien se reunió en Buenos Aires con el director ejecutivo de ANSES, Fernando Omar Bearzi. A partir del acuerdo, la Nación transferirá $48.000 millones en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $4.000 millones, desde mayo de este año hasta abril de 2027.

Koenig explicó que el monto corresponde a un pago a cuenta mientras continúa el proceso técnico para determinar la deuda definitiva. “Lo importante es poder terminar el proceso de auditoría que está haciendo nuestra gente del Instituto con la gente de ANSES para poder determinar la deuda real”, señaló. Según los cálculos provinciales, la deuda acumulada hasta 2025 superaría los $350.000 millones.

Una deuda que se arrastra desde los años ’90

El conflicto tiene origen en las reformas previsionales de la década de 1990, cuando algunas provincias transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación y otras —como Neuquén— decidieron mantener sus sistemas propios.

Posteriormente, en 1999, el Compromiso Federal estableció que el Estado nacional debía financiar los déficits de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, lo que dio origen al reclamo neuquino.

En 2016, la Ley 27.260 —Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados— fijó un esquema de armonización entre los sistemas provinciales y el nacional, aunque los pagos nunca se concretaron plenamente.

“Han pasado muchos años, muchos presidentes y gobernadores, y todavía este tema no se había podido solucionar”, remarcó Koenig.

Cómo funciona la auditoría

El ministro explicó que la auditoría en marcha busca simular el funcionamiento de la caja provincial bajo los parámetros del sistema nacional para calcular el déficit que debería haber financiado la Nación. “El proceso consiste en simular los ingresos y egresos de la caja como si funcionara bajo las condiciones nacionales. Ahí se determina el saldo, que puede ser déficit o superávit”, detalló.

El análisis incluye miles de prestaciones jubilatorias y cruces de información entre equipos técnicos del ISSN y ANSES, por lo que podría extenderse durante varios meses.

Impacto para la provincia

Los fondos comenzarán a ingresar a razón de $4.000 millones mensuales, recursos que estarán destinados al sistema previsional provincial. “Van a empezar a entrar 4.000 millones de pesos mensuales que van a venir muy bien”, afirmó el ministro, quien destacó que la provincia busca acelerar el proceso para asegurar el flujo de financiamiento.

Koenig subrayó además que el acuerdo constituye un reconocimiento político e institucional del reclamo histórico neuquino. “Es muy importante que se haya firmado porque es un reconocimiento de que Nación nos está debiendo dinero”, sostuvo.

Un reclamo histórico

El reconocimiento y pago parcial de la deuda marca un hecho relevante para la provincia, ya que el reclamo atravesó distintas gestiones nacionales —desde Carlos Menem hasta Javier Milei— y varios gobiernos provinciales sin lograr avances concretos.

La caja jubilatoria del ISSN fue una de las pocas que permaneció bajo administración provincial durante las reformas de los años ’90, convirtiéndose en un componente central del sistema previsional neuquino.

Ahora, tras casi tres décadas de reclamos, la provincia comienza a recibir los primeros fondos mientras avanza la auditoría que definirá el monto final de una deuda considerada histórica.