Figueroa y Gaido inauguraron una obra clave de saneamiento en el sector Peumayén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; y el intendente de la Capital, Mariano Gaido; inauguraron esta mañana una obra clave de saneamiento urbano en el sector Peumayén del barrio Cuenca XV, ubicado en la zona oeste de la ciudad.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, Figueroa expresó: “La planificación y el trabajo en equipo son claves para acompañar el crecimiento que viven la provincia del Neuquén y la ciudad capital. Las obras llegan a cada barrio con respuestas concretas para las familias. Este miércoles inauguramos una nueva obra de saneamiento en Peumayén, que mejora la calidad de vida de sus vecinos”.

Además comentó: “Sabemos que falta. Pero lo importante es que tenemos un rumbo claro y que trabajamos para alcanzar nuevos objetivos”.





Luego del corte de cintas, Gaido celebró junto a los vecinos este hito en la historia del barrio: “Estamos con el Gobernador llevando adelante una de las inauguraciones más importantes de la ciudad. Sentimos un gran orgullo de estar en Peumayén habilitando el cien por ciento del servicio de cloacas”.

En este marco, recordó que a la par está muy avanzada la obra de asfalto, y anunció que en dos meses los vecinos podrán inaugurar la pavimentación del sector. “Es una obra que esperaban hace más de dos décadas. Hoy llegó esta esperanza y este orgullo neuquino de tener un plan de infraestructura que llega a cada rincón de la ciudad y la Provincia”, sostuvo Gaido, quien además remarcó que los trabajos se ejecutaron con fondos propios, fruto de un esfuerzo conjunto entre ambas gestiones.

Bajo este mismo concepto de planificación se trabaja en toda la capital: “La semana pasada inauguramos con el gobernador la totalidad de los servicios en el sector La Familia del barrio Belgrano; también estamos en 2 y 7 de Mayo completando la conexión de gas, y ya está en marcha la de cloacas”.

“Neuquén se ha transformado en una gran expectativa, esperanza y oportunidad para quienes viven acá. Estas cosas solamente pasan en esta ciudad. Y lo logramos porque trabajamos en conjunto, con eficiencia, con fondos propios y en equipo con el gobernador”, afirmó el intendente.

Por su parte, Figueroa felicitó a Gaido “por todo el trabajo que viene realizando con su equipo” y destacó que la gestión local está llegando a distintos puntos de la ciudad con este tipo de intervenciones.

“Neuquén sigue creciendo, pero lo importante es que tenemos un rumbo y que todos los días se trabaja para poder mejorar”, sostuvo el Gobernador. “Esta es una ciudad que crece a un ritmo muy superior al del resto del país, y por supuesto nos enorgullece tener la capital que tenemos todos los neuquinos”, afirmó.

El mandatario provincial destacó además la presencia del municipio en cada barrio de la ciudad: “Para el Gobierno es una tranquilidad poder trabajar de esa manera. Cuando los intendentes y sus equipos están enfocados en las necesidades reales de la gente, todo se hace mucho más fácil”.





