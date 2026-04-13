Un total de 1.286 familias de los sectores 2 y 7 de Mayo, en el barrio Cuenca XV, dejarán de pasar inviernos frios. Este lunes, la Municipalidad de Neuquén comenzó con la ejecución de la obra de red de gas, una intervención histórica en la capital neuquina por su magnitud. En ese marco, el intendente Mariano Gaido anunció además la licitación de la red cloacal para ambas zonas.

La inauguración de la obra de gas esta prevista para octubre y representa una inversión municipal de $3.670 millones.

Durante un recorrido por los sectores, el jefe comunal destacó que este tipo de intervenciones son únicas en el país y valoró el trabajo conjunto con el gobierno provincial.

Asimismo, informó que la obra de cloacas implicará una inversión de $4.500 millones.

“Son obras que el barrio esperaba desde hace muchísimos años y hoy podemos decir: palabra cumplida”, afirmó Gaido. En esta línea, subrayó que cuando las obras son ejecutadas por empresas neuquinas “hay compromiso, responsabilidad y los plazos de ejecución se achican, y en vez de inaugurarla en diciembre tenemos previsto finalizarla para el mes de octubre”.

El intendente remarcó además que la llegada del gas a estas 1.286 familias, a través del Plan Dale Gas, constituye un hito, y explicó que se trata de una intervención financiada con fondos propios, sin endeudamiento. “Es un superávit que muchas veces cuesta entender, pero que se ve reflejado en obras concretas en la ciudad, desde planes de asfalto hasta conexiones domiciliarias”, señaló.

“Es un orgullo neuquino: son fondos propios y un trabajo articulado entre la Provincia y la Municipalidad”, agregó Gaido, quien adelantó que la obra será inaugurada en octubre junto al Gobernador y su equipo.

Por su parte, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, brindó detalles técnicos de la intervención. “La obra contempla más de 23 kilómetros de cañería para la construcción de la red, además de las conexiones domiciliarias, que incluyen el tendido desde la red hasta el nicho de gas, con el bastón de conexión y la llave de paso”, explicó.

Por su parte, Tanya Bertoldi, ministra de Infraestructura, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Municipio de Neuquén para llevar adelante obras de infraestructura en distintos barrios históricamente postergados de la ciudad.

“Venimos trabajando en esta obra, dese el comienzo, con todo el equipo de la Provincia y del municipio, en el marco de un acuerdo firmado entre el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido”, señaló Bertoldi.

Bertoldi también hizo hincapié en situaciones de desigualdad que aún persisten en la ciudad: “A pocas cuadras del centro había vecinos sin acceso a gas, una situación injusta que se sostuvo durante mucho tiempo. Hoy, gracias a la decisión política, se está regularizando y llevando calidad de vida a cada vecino”.

