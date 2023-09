Cuenca XV: “Los vecinos reclaman los servicios básicos”

Este domingo se renovaron las autoridades en 24 comisiones vecinales de Neuquén capital, que representan la mitad de total de los barrios de Neuquén.

Sólo seis barrios tuvieron elecciones, otros 18 renovaron a sus representantes a través de listas únicas con avales de los vecinos, y se espera que el próximo domingo se repita el proceso en los otros 24 barrios que todavía no pasaron por el proceso electoral.

En dialogo con el programa Mejor de Tarde, que se emite por 24/7 Canal de Noticias, Matías Quintrimil, presidente electo de la comisión vecinal del barrio Cuenca XV, manifestó que “estaba muy contento por el triunfo y muy agradecido con los vecinos que se acercaron a votar”.

Con respecto a los comicios, indicó que votaron casi 300 personas y dijo que la interacción con el vecino “en la actualidad es más accesible, porque tenemos la posibilidad de dialogar con ellos”.

Sobre las necesidades y reclamo de los vecinos en la actualidad, el presidente electo expresó: “El reclamo de los vecinos en la actualidad se basa en el pedido de los servicios básicos”, porque todavía hay muchos barrios “que no cuentan con los mismos, muchos no tienen gas porque no pueden pagarlo”.

En este sentido, Quintrimil dijo que “ellos son un nexo entre los vecinos y el gobierno, porque son los que llevan las quejas al municipio de una forma más accesible”.

Matías Quintrimil, presidente electo de la comisión vecinal del barrio Cuenca XV

Al ser consultado por la toma de terrenos del barrio, el presidente electo, argumentó que “Cuenca XV es un barrio que cada día crece más, por eso se fueron armando nuevos sectores que vamos ocupando en las bardas de forma ordenada y que las personas por lo que él ve toman los terrenos por necesidad”.

Para finalizar, explicó que es un barrio muy olvidado porque “no cuentan con muchas necesidades básicas, no tenemos nada”. En este sentido remarcó que “es necesario contar con más servicios para poder sacar a los chicos de la calle, por eso tomamos este desafío, para poder proyectar a futuro y hacer todo lo posible para tener toda la infraestructura”.

Mirá la entrevista completa: