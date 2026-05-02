El gobierno de Neuquén avanzó en la implementación de un esquema de financiamiento público-privado para desarrollar infraestructura vial estratégica en la zona de Vaca Muerta, con participación directa de las principales empresas hidrocarburíferas.

La iniciativa se formalizó tras una reunión de la Mesa de Competitividad encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, donde se acordó una adenda al memorándum de entendimiento que establece los mecanismos para canalizar inversión privada a través de un fideicomiso.

El objetivo central es acelerar la ejecución de obras clave para mejorar la logística del sector, reducir costos operativos y acompañar el crecimiento de la actividad no convencional. “El fideicomiso creado por las empresas para financiar estas obras es un ejemplo a nivel nacional”, sostuvo el gobernador, quien remarcó que el esquema podría replicarse en otras provincias.

El plan incluye la pavimentación de la Ruta Provincial 8, en el tramo que conecta con la Ruta 6, y obras sobre la Ruta Provincial 51 en la zona de Mari Menuco. También contempla la repavimentación de tramos de las rutas 7 y 8, además de la construcción de una nueva intersección vial clave para el tránsito de la industria.

Del acuerdo participan compañías como YPF, Chevron, Shell, Pan American Energy y Pampa Energía, entre otras, a las que recientemente se sumaron nuevos actores del sector.

La estrategia forma parte de un plan con horizonte 2030 que busca alinear el desarrollo de infraestructura con la expansión productiva del shale, en un contexto donde la eficiencia logística se vuelve un factor crítico. Según el gobierno provincial, el esquema permitirá ejecutar obras con mayor rapidez y previsibilidad, en una región donde el crecimiento de la actividad intensificó la presión sobre la red vial.

Figueroa destacó que el modelo de articulación público-privada apunta a “acelerar obras imprescindibles para el desarrollo” y subrayó el impacto en la transformación territorial. En ese sentido, afirmó que la provincia se encuentra en un proceso de expansión de su red: de los 1.150 kilómetros de rutas pavimentadas existentes, se están repavimentando 600 y ejecutando otros 850 kilómetros nuevos.

El avance de este esquema refleja un cambio en la lógica de inversión en infraestructura, donde el propio sector productivo comienza a asumir un rol activo en el financiamiento de las condiciones necesarias para su crecimiento.