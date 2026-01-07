La secretaria de Deportes de la Provincia de Neuquén, María Fernanda Villone, analizó el impacto positivo en la comunidad del programa Clubes Sociales, que lleva adelante el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura a través de esa cartera, y que está destinado a fortalecer a las instituciones deportivas neuquinas.

El financiamiento del programa se implementó en tres etapas, alcanzando en la actualidad un total de 92 instituciones deportivas en toda la provincia, con una inversión de 4.014.139.655 pesos. Inversión que permitió una gran mejora en infraestructura, una ampliación de la oferta deportiva, la inclusión social y un impacto comunitario directo.

“Se trata de una política pública de alto impacto territorial y social, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, que fortalece la infraestructura deportiva, promueve la igualdad de oportunidades y contribuye al bienestar de la comunidad neuquina", indicó Villone.

La iniciativa se dirige a clubes, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas y demás entidades con personería jurídica privada que promueven el deporte social, comunitario, federado de mediano y alto rendimiento y recreativo, garantizando equidad en la distribución de recursos y fortaleciendo la red territorial de instituciones deportivas.

AFUVEZA mejoró sus canchas para el fútbol para veteranos

"La inversión refleja el fuerte respaldo y acompañamiento del gobierno de la provincia a las instituciones deportivas, permitiendo a los clubes ofrecer espacios seguros, inclusivos y de calidad, y consolidando el deporte como herramienta de integración, desarrollo humano y cohesión comunitaria”, enumeró.

Desde la secretaría de Deportes se informó que la mayor parte de los proyectos aprobados se orientó a obras de ampliación, refacción y remodelación de espacios deportivos, construcción de gimnasios y canchas, mejoramiento edilicio integral y adquisición de equipamiento deportivo homologado. También la construcción o adecuación de vestuarios; creación y mejora de albergues deportivos; instalación o mejora de infraestructura de servicios públicos (gas, agua, desagües); renovación y adecuación del sistema eléctrico; reparación de techos y mejoras en comedores y espacios de alimentación.

En otros casos se adquirió equipamiento deportivo homologado o se ejecutaron obras de accesibilidad universal; adecuaciones para igualdad de género; medidas de seguridad e higiene y recambio de pisos de gimnasios y canchas.

Petrolero trabajó en las instalaciones de La Cueva

Como condición fundamental del programa, las instituciones beneficiarias deben suscribir un compromiso de retribución mediante el cual se obligan a ofrecer cupos sociales, becas deportivas o uso de instalaciones para actividades comunitarias, de manera de facilitarle el acceso a instituciones de bien público, juntas vecinales y grupos en situación de vulnerabilidad. Esta apertura social debe mantenerse durante un período mínimo de cuatro años.

Desde la secretaría de Deportes se destacó que se ha constatado el cumplimiento de las obligaciones asumidas mediante el otorgamiento de becas sociales y el préstamo de instalaciones para el desarrollo de capacitaciones y formación. Además, hay entidades que han brindado instalaciones para el recreo de niños y niñas deportistas de diferentes localidades de la provincia y otras han contribuido con los municipios para el desarrollo en conjunto de actividades locales.

Entre los principales beneficios para la comunidad del programa, a lo largo de sus distintas etapas se destacan: Mejora sustancial de la infraestructura deportiva: instituciones que cuentan con instalaciones más seguras, modernas y accesibles, lo que favorece el desarrollo de actividades deportivas formativas, recreativas y competitivas.

También la Inclusión social y reducción de desigualdades: obras de accesibilidad, espacios inclusivos y compromisos de retribución permiten que personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y sectores vulnerables puedan integrarse plenamente a la vida deportiva.

Además de la ampliación de la oferta deportiva: los nuevos espacios y equipamientos habilitan la práctica de más disciplinas, con mejores condiciones técnicas y mayor disponibilidad horaria.

El Fortalecimiento institucional: mejoras edilicias y la asistencia técnica fortalecen la gestión interna de los clubes, potenciando su rol como actores fundamentales de la comunidad, e impacto comunitario directo: los clubes se consolidan como espacios de encuentro, prevención social, educación informal y promoción de hábitos saludables.