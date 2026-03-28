Con el objetivo de fortalecer el rumbo y multiplicar esfuerzos para acelerar el desarrollo equitativo por el que Neuquén transita desde diciembre de 2023, militantes y dirigentes de Comunidad realizaron hoy la primera reunión de trabajo del año en la Capital. La cita tuvo lugar en la mutual del Banco Provincia de Neuquén (BPN) y el principal orador fue el gobernador Rolando Figueroa, quien repasó los logros de gestión que servirán de base para la etapa que viene en la construcción de la Neuquén productiva y con posibilidades concretas para todos sus habitantes, algo que se evidencia en las becas estudiantiles Gregorio Álvarez y en el acceso a los servicios e infraestructura.



Comunidad es uno de los partidos que integran el Frente La Neuquinidad y su presidenta es la senadora Julieta Corroza, quien también expuso durante el acto partidario.



“Lo importante es que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y también cosas que nunca pensamos que las íbamos a poder hacer”, sostuvo el Gobernador. Y agregó: “Sabíamos que teníamos que acomodar la Provincia apenas arrancamos”. “Existía una deuda moral” y es por eso que ya “en la primera semana eliminamos las jubilaciones de privilegio de la clase política”, reforzó.



“Eso no se hizo en ningún otro lugar de la Argentina y eso lo tenemos que remarcar”, señaló antes de referirse a los objetivos tanto de gestión como partidarios. “Todos saben de qué manera elegimos trabajar: el que se desvía de las normas de ética pública queda afuera”. Al respecto preguntó “¿Qué hubiera pasado si nosotros no ganábamos las elecciones el 16 de abril?; y, en referencia a la estafa con planes sociales perpetrada contra la Provincia, señaló: “Había gente que hacía figurar que le daba un aporte a la gente más humilde y se robaba una gran parte de la plata”. “De ahí venimos, eso se convalidaba y pensaban que no iban a ir presos porque alguien los iba a defender”, pero hoy tienen condenas a prisión efectiva.



“Esas cosas hacen a la deuda moral que estamos saldando”, sostuvo y afirmó que también “es muy importante decir que venimos de una provincia sumamente endeudada”, en la que no se hacían obras. Pero esa realidad cambió y se ve tanto en la construcción de escuelas y rutas, como en las inversiones que se suceden en Educación, Seguridad, Salud y crecimiento personal de los neuquinos (para eso son los créditos que se otorgan, por ejemplo, a jóvenes y emprendedores).



“Los neuquinos producimos el triple de lo que producen en otras provincias”, dijo el Gobernador respecto de este presente en el que Neuquén es elogiada a nivel internacional por su nivel de desarrollo. Del mismo modo, hizo ver que ese logro coexiste con conquistas como “la ley de Ficha Limpia” y el hecho de haber pasado “de 30.000 subsidios a 7.000”, gestión por la que expresó su reconocimiento al ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli quién se hizo presente en la reunión. Durante la gestión anterior “estábamos pagando planes sociales a gente que vivía hace años en Chile”, lamentó Figueroa.



“También hemos reducido un 87% la planta política, además de la eliminación de gastos como el alquiler de camionetas y los teléfonos, celulares”, sostuvo y agregó que resultado de las políticas de austeridad y desarrollo, “pasamos a ser la primera provincia en inversión per cápita del país en obra pública”.



Figueroa también trazó proyecciones del plan estratégico y aseguró que “en el año 2030 Neuquén va a ser otra porque vamos a producir el doble de gas y petróleo. Eso es el doble de regalías para la Provincia y para los municipios”, lo que va a redundar en más beneficios para todos los neuquinos.



“Tenemos un horizonte claro: llegar a 2030 con una provincia preparada, con infraestructura, crecimiento y más oportunidades”, concluyó.



