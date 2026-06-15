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ENCUESTA EN EL PAÍS

Figueroa se mantiene en el podio de gobernadores mejor valorados

El gobernador de Neuquén se mantiene entre los mandatarios con mejor imagen en sus distritos.

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Por Rubén Boggi

Director de Mejor Informado y conductor del programa Así Estamos por Mitre Patagonia.
Lunes, 15 de junio de 2026 a las 10:56
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El ranking de gobernadores mostró en su medición correspondiente a mayo, nuevamente, a Rolando Figueroa entre los mejor valorados por los ciudadanos, de acuerdo con la medición realizada periódicamente por la consultora CB Global Data: el neuquino quedó en segundo lugar, con 54,4 por ciento de imagen positiva, solo superado por Gustavo Sáenz, de Salta, con 54,6 por ciento.

En tercer lugar, se ubicó Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con 54 por ciento de aprobación; mientras que el bonaerense Axel Kicillof resultó último de la lista, con 42 por ciento de imagen positiva, compartiendo la cola de la medición con Ricardo Quintela, de La Rioja (43,2%) y Gildo Insfran, de Formosa (45,3%).

La encuesta, además, desglosa quiénes fueron los que más crecieron en su imagen y quiénes los que más descendieron, según la opinión de sus conciudadanos.

El mayor crecimiento en imagen positiva le correspondió a otro mandatario de esta región patagónica, el rionegrino Alberto Weretilneck, quien subió 3,7 puntos respecto de la medición de abril; mientras quien más disminuyó la percepción positiva fue Claudio Poggi, de San Luis, con 2,2 puntos menos que la última medición.

La encuesta se basó en una consulta entre 900 y 1.193 casos en cada una de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en la que los consultados opinaron sobre la imagen de sus mandatarios.

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