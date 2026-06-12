La localidad de Junín de los Andes fue escenario de una nueva recorrida del gobernador Rolando Figueroa, quien aprovechó la visita para anunciar obras, supervisar trabajos en marcha y defender el rumbo de su gestión. El mandatario aseguró que su gobierno “cambió la forma de gobernar la provincia” y vinculó ese cambio con la ejecución de infraestructura en distintas localidades del interior neuquino.

Anuncian 100 cuadras de asfalto para transformar la ciudad

Uno de los anuncios más relevantes fue la ejecución de 100 cuadras de pavimento para Junín de los Andes. Según explicó Figueroa, la localidad cuenta actualmente con unas 80 cuadras asfaltadas, por lo que la nueva obra representará un crecimiento superior al 130% respecto de toda la infraestructura vial construida hasta ahora.

El gobernador destacó el trabajo conjunto con el municipio que conduce Luis Madueño y sostuvo que el objetivo es que las mejoras lleguen a todos los barrios, más allá del casco céntrico.

Más conexiones de gas y asistencia para las zonas rurales

Figueroa también se refirió a las gestiones realizadas para ampliar el acceso al gas natural en la localidad. Indicó que la Provincia facilitó financiamiento a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN) para fortalecer el Gasoducto Cordillerano, lo que permitirá habilitar nuevas conexiones domiciliarias.

En paralelo, remarcó las acciones destinadas a los habitantes de áreas rurales. Mencionó la continuidad del plan de leña y la futura puesta en marcha de una fábrica de pellets en Corfone, iniciativa que busca ofrecer una alternativa energética para los hogares de la región cordillerana.

Viviendas, créditos y un hogar para adultos mayores

El mandatario provincial señaló que el acceso a la vivienda continúa siendo una de las prioridades de su gestión. Recordó que ya fueron entregadas 50 viviendas en Junín de los Andes y que otras 50 se encuentran en construcción.

Además, anticipó que se impulsarán líneas de financiamiento accesibles para familias que buscan construir o mejorar sus hogares.

Otro de los proyectos anunciados es la construcción de un Hogar para Adultos Mayores, una infraestructura que ya se desarrolla en otras localidades neuquinas y que incluiría espacios recreativos, actividades físicas y áreas productivas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Una nueva planta de tratamiento y un centro deportivo pendiente

Entre los proyectos estratégicos para la ciudad, Figueroa confirmó que avanza la elaboración del proyecto ejecutivo para una nueva planta de tratamiento.

Según explicó, una vez concluida esa etapa técnica será posible avanzar en la búsqueda de financiamiento y en la ejecución de una obra considerada clave para acompañar el crecimiento urbano de Junín de los Andes.

También anunció la futura construcción de un Centro Deportivo Comunitario, una demanda histórica de la localidad que busca ampliar la infraestructura destinada al deporte y la integración social.

Críticas a la gestión anterior y defensa del modelo actual

Durante su discurso, el gobernador cuestionó a las administraciones provinciales precedentes y sostuvo que la actual gestión debió asumir importantes compromisos financieros.

“Estamos pagando 750 millones de dólares de deuda”, afirmó, al tiempo que aseguró que esos recursos podrían haberse destinado a nuevas obras si la situación económica hubiera sido diferente. En ese contexto, insistió en que su administración está gestionando los recursos públicos con una lógica distinta y orientada a la inversión en infraestructura, educación y servicios.

Rutas estratégicas para conectar la cordillera y potenciar el turismo

Figueroa también destacó el avance de las obras viales que se desarrollan en la región sur de Neuquén, fundamentales para la conectividad de la cordillera y el desarrollo turístico.

Entre ellas mencionó la finalización de la Ruta Provincial 23, que permitirá conectar distintos puntos de la provincia de manera paralela a la cordillera y vincular cinco pasos internacionales pavimentados.

Asimismo, recordó que continúan los trabajos sobre los accesos a Huechulafquen y Mamuil Malal, corredores clave para la actividad turística y productiva.

Becas para estudiantes de toda la provincia

Otro de los ejes destacados fue el Plan Provincial de Becas. Figueroa aseguró que actualmente existen 20.000 beneficiarios en todo el territorio, de los cuales 4.000 corresponden a estudiantes universitarios.

Según detalló, gran parte de los becados son la primera generación de sus familias en acceder a estudios superiores y la mayoría son mujeres, datos que consideró una muestra del impacto social del programa.

Recorrida por obras en el CEAN y rutas internacionales

La agenda oficial incluyó una visita al Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), donde se ejecuta una readecuación integral de las instalaciones de gas para fortalecer el trabajo científico y mejorar la atención de visitantes durante todo el año.

Además, el gobernador supervisó las obras de pavimentación de la Ruta Provincial 60, entre el acceso al Parque Nacional Lanín y el paso internacional Mamuil Malal. La inversión ronda los 12 mil millones de pesos y presenta un avance cercano al 50%.

También recorrió los trabajos en la Ruta Provincial 61, a orillas del lago Huechulafquen. La obra contempla la pavimentación de 8,5 kilómetros con una inversión de 14 mil millones de pesos y un avance aproximado del 20%.

Desde el Gobierno provincial destacan que estas obras fortalecerán la conectividad de la región cordillerana, impulsarán el turismo y mejorarán la integración territorial de Neuquén con Chile a través de sus pasos fronterizos.