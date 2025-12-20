El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa muestra voluntad para acompañar al Ejecutivo nacional en relación a brindar las herramientas que sean necesarias para la continuidad de la gestión, de cara a los dos años que le quedan por delante a la administración que conduce Javier Milei.



Sin embargo, el mandatario neuquino hará las observaciones que sean necesarias y no acompañará las cosas que crea que son perjudiciales para la ciudadanía.



En el transcurso de la semana, la Cámara de Diputados le dio media sanción al Presupuesto 2026, la ley de leyes que establece cuánto dinero será destinado a las distintas áreas del Estado. La iniciativa ya fue girada a la Cámara de Senadores para su tratamiento correspondiente.



Karina Maureira, alfil de Figueroa en la Cámara baja electa en los comicios del pasado 26 de octubre, votó favorablemente en general el proyecto de ley, acorde al muy buen diálogo que existe entre el Gobernador y las autoridades del Ejecutivo nacional, incluso el propio Javier Milei.



Sin embargo, la diputada nacional de La Neuquinidad no acompañó el artículo en particular que hacía referencia al desfinanciamiento sanitario (Emergencia en Discapacidad) y a la educación superior, puntualmente a las universidades públicas.



En las últimas horas Figueroa se pronunció al respecto y manifestó: “Nuestra posición fue acompañar el Presupuesto nacional porque creemos que es una herramienta básica de la Administración Pública. El Gobierno necesitaba tenerlo”. Y agregó: “Ahora bien, hay banderas a las que no vamos a renunciar. No vamos a votar en contra de las universidades públicas, ni de las políticas vinculadas a las personas con discapacidad”.



“Si desde la Provincia estamos invirtiendo para que la universidad esté en el norte, no podemos desfinanciar la universidad pública, donde muchos de nosotros nos hemos formado”, destacó Figueroa, quien es egresado de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la misma casa de altos estudios que -con el respaldo de la actual gestión de Gobierno provincial- ha comenzado a extenderse por Neuquén.



“No podemos avalar recortes que afecten derechos básicos. Las universidades y los jubilados no son una variable de ajuste”, sostuvo y sobre este tema en particular, concluyó: “Reforzar la universidad pública es una decisión política y una convicción”.