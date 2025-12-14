El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa tiene por delante algunos desafíos que cumplir antes de la finalización del 2025, su segundo año de gestión al frente de la Provincia. Es por eso que, en las próximas semanas, deberá concretarlos para que la segunda etapa de la administración (2026-2027) pueda ser lo más auspiciosa posible.



Figueroa consiguió que la semana pasada la Legislatura apruebe el Presupuesto 2026 para los tres poderes del Estado, el proyecto denominado en reiteradas ocasiones ley de leyes de modo que contempla el dinero que destinará la Provincia para las áreas que considera prioritarias. Bajo esta gestión, ellas son obras de infraestructura, educación, salud y seguridad.



Pero también, logró que se aprobaran dos iniciativas clave impulsadas desde el propio Ejecutivo: la creación de un Código Civil para la Provincia y la puesta en marcha del Sistema de Manejo del Fuego, proyecto por el cual se aplicarán las medidas que sean necesarias para combatir los incendios forestales que generalmente sufre la región en la temporada de verano.



Con respecto a la pauta salarial 2026 para con los gremios estatales de la Provincia, vale destacar que ya se acordó un esquema de actualización semestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC) con ATE, UPCN y UNAVP, lo que le dio un respiro a Figueroa en lo que respecta a los paritarias con los sindicatos, que no suelen ser sencillas.



Sin embargo, el Gobierno neuquino todavía no logró sellar la pauta salarial 2026 con la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), que no aceptó la oferta realizada a los demás sindicatos porque pretende una actualización por IPC anualizada y una duplicación del salario básico docente.



Es una situación que deberá resolverse entre las partes, en la medida de lo posible, antes de que concluya el corriente año, de modo tal que no ponerse de acuerdo podría implicar complicaciones para el comienzo del ciclo lectivo 2026 en las escuelas de la Provincia.



Por otro lado, Rolando Figueroa también tiene como desafío en las próximas semanas consolidar la posición de sus alfiles que ya integran el Congreso de la Nación: la senadora Julieta Corroza y la diputada Karina Maureira, para así poder llevar adelante sus reclamos en materia legislativa y que son de interés para la Provincia.



En ese sentido, cabe decir que Figueroa tiene buena relación con el Gobierno nacional, con lo cual es muy probable que exista buena predisposición para que los representantes de La Neuquinidad acompañen proyectos como el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, entre otros puntos.



Con respecto a los reclamos del propio Figueroa, aparece por ejemplo un nuevo esquema de coparticipación que sea más beneficioso para la Provincia, el cual será impulsado a través de las cuatro manos de las que dispone el mandatario patagónico en el Congreso.



La segunda etapa de gestión de Rolando Figueroa ya está en marcha, con un Gabinete que ha sido renovado en parte y con el objetivo claro de profundizar lo que se viene haciendo en materia de redistribución de los recursos del Estado y realización de obra pública.