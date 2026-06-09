Figueroa reactivó su agenda nacional y afinó la sintonía con el Gobierno de Javier Milei

Luego de la gira por Europa que concretó la semana pasada -principalmente en Madrid y Londres para buscar inversiones extranjeras-, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se reunió esta mañana en Buenos Aires con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en el marco de la buena sintonía que existe con el Ejecutivo que conduce Javier Milei.

El foco principal del encuentro estuvo puesto en la gestión de obras claves para la jurisdicción norpatagónica que, a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, lleva adelante bajo la gestión de Figueroa un profundo plan que contempla obras en las áreas que se pusieron como prioritarias: educación, salud, seguridad, rutas y servicios públicos.

En la publicación que realizó en su cuenta de X, Figueroa expresó: “Nos hemos trazado una hoja de ruta para planificar y llevar adelante las obras que Neuquén necesita para seguir creciendo. Y contamos con el acompañamiento del Gobierno nacional, a través de las gestiones necesarias, para garantizar que ese camino no se detenga”.